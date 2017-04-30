عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فوز ماتيو رينزي رئيس وزراء إيطاليا السابق برئاسة الحزب الديمقراطي الحاكم روما – سبأ :



استعاد رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينزي رئاسة الحزب الديمقراطي الحاكم مما سيضعه في مواجهة مع حزب "حركة الخمس نجوم" في الانتخابات العامة المقرر لها أوائل عام 2018 .



وحصل رينزي على أكثر من 70 في المائة من الاصوات في انتخابات الحزب التي جرت يوم أمس وفقا للنتائج الاولية.



وتنافس معه في الانتخابات على رئاسة الحزب أيضا كل من وزير العدل اندريا اورلاندو وحاكم منطقة بوجليا الجنوبية ميشيل اميليانو.



و كتب رينزي فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في وقت متأخر من الليلة الماضية عن "مسؤولية غير عادية" قبل أن يوجه الشكر لأنصاره.



كان رينزي قد استقال من منصبه كرئيس للوزراء وكذلك من رئاسة الحزب بعد رفض الناخبين لإصلاح دستوري كان يدعمه في استفتاء أجرى في ديسمبر الماضي.



وتراجعت شعبية الحزب الديمقراطي بسبب انشقاق فصيل يساري بقيادة الزعيم السابق بيير لويجي بيرساني، فيما شهد حزب "حركة الخمس نجوم" الذي يتضمن جدول أعماله المتشدد استفتاء على الخروج من منطقة اليورو،



زيادة في شعبيته قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2018 .



ويتولى باولو جنتيلوني، زميل رنزي في الحزب الديمقراطي، حاليا منصب رئيس الوزراء الإيطالي.

سبأ [01/مايو/2017]سبأ