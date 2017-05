Locales اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Sana'a: Lancement d'une campagne de sensibilisation sur les dangers de l'hépatite C



SANA'A, 01 Mai (SABA) – L'institution de Waj Al-Hayah a lancé un campagne de sensibilisation sur les dangers de l'hépatite C dans les écoles de la capitale Sana'a et le gouvernorat de Sana'a au sein du projet « Protéger votre foie. »



La campagne a ciblé 643 élèves dans cinq écoles au district d'Azal, de Shaoub, et d'Al-Sabeen et au district de Sanhan, dans le cadre du programme de sensibilisation globale sure des dangers des virus du foie, qui vise à sensibiliser les élèves des écoles et des universités et les visiteurs des hôpitaux et des centres qui offrent des programmes de services de santé.



