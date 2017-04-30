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آخر تحديث: الإثنين، 01 - مايو - 2017 الساعة 10:40:30ص
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  عربي ودولي
مصرع عشرة أشخاص جراء فيضانات غرب إندونيسيا
[01/مايو/2017]
جاكرتا – سبأ:
لقي عشرة أشخاص مصرعهم في فيضانات مفاجئة ضربت مقاطعة وسط جاوة غرب إندونيسيا.

وأفاد المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث الوطنية في اندونيسيا بورو نوغروه، في تصريحات له اليوم، بأن عشرة أشخاص لقوا مصرعهم وفقد اثنان آخران جراء وقوع فيضانات مفاجئة في مقاطعة وسط جاوة غرب البلاد، لافتًا إلى أن الأمطار الغزيرة هطلت بغزارة في خمس قرى بمنطقة “ماغيلانغ” مما تسبب في حدوث فيضانات عارمة وسيول جارفة.

كما أشار إلى إصابة أربعة أشخاص بعدما جرفتهم السيول فتم إنقاذهم ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، مثلما تم نقل نحو 170 شخصًا إلى مأوى آمن بعد أن دمرت السيول 71 منزلاً.

وقال نوغروه، إن أكثر من 1500 جندي ورجل شرطة وفرد أمن من مكتب بحث وإنقاذ محلي ووكالة الكوارث شاركوا في جهود الإنقاذ.

سبأ
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