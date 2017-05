Al-Jawf: Prendre d'assaut des sites des mercenaires

AL-JAWF, 01 Mai (SABA)-Les héros de l'armée et les comités populaires ont pris d'assaut des sites des mercenaires à deux districts d'Al-Mouton et d'Al-Masloub au gouvernorat d'Al-Jawf, faisant des morts et de blessés parmi leurs rangs.



Une source militaire a déclaré à SABA le meurtre et la blessure de 18 mercenaires lors de l'opération.



La source a confirmé la saisie des armes et de grandes quantités de munitions, qui appartenaient à l'ennemi lors de l'opération.



AM



[01/مايو/2017]SABA