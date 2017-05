L‘agression saoudienne contre le Yémen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Al-Jawf: Meurtre et blessure de neuf mercenaires

SANA'A, 01 Mai (SABA)-Les forces de l'armée et des comités populaires ont réussi à détruire deux véhicules militaires appartenant aux mercenaires de l'agression au district de Khab et d'Al-Cha'af.



Une source militaire a indiqué à SABA, qu'un unité de l'ingénierie a réussi a sauter les deux véhicules à la vallée d'Harab au district de Khab et d'Al-Cha'af.



La source a ajouté que neuf mercenaires, qui étaient a bord ont été tués à la suite.









