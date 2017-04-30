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  محلي
إجتماع لقيادة محافظة شبوة لمناقشة أوضاع المحافظة
[30/أبريل/2017]
شبوه - سبأ :

 ناقش إجتماع بمحافظة شبوة اليوم برئاسة المحافظ علي محمد الطمباله القضايا المتعلقة بالشأن المحلي للمحافظة.

واستعرض الإجتماع الذي ضم وكيل المحافظة عبدربه الربيزي وقيادات السلطة المحلية بالمديريات ومدراء المكاتب التنفيذية، نتائج التقارير الميدانية بشأن تفشي وباء حمى الضنك وما تواجهه المنشآت الصحية من صعوبات ونقص للإمكانيات والأدوية والمستلزمات في ظل إستمرار العدوان والحصار.
وطالب الإجتماع المنظمات الدولية ومنها منظمة الصحة العالمية بمضاعفة جهودها لإحتواء هذا الوباء والحد من انتشاره .
ووقف الإجتماع أمام التعاميم والتوجيهات الصادرة من المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ الوطني والخاصة بتفعيل مؤسسات الدولة والرفع بمستوى الأداء في مختلف الجهات.
كما استعرض الإجتماع نتائج لقاء محافظ شبوة مع مدير الشركة اليمنية للإستثمارات النفطية بشأن وضع الآلية المناسبة والتنسيق المشترك لنقل وتركيب معدات المحطة الغازية بقدرة ٨ ميجا وات من ميناء الحديدة إلى منطقة ذهبا في مديرية عسيلان بما يضمن وصولها وتركيبها وشمول خدماتها لمعظم مناطق مديريات بيحان .
وتطرق الإجتماع اإلى لآليات الكفيلة بإستئناف العمل في المشاريع المتعثرة للكهرباء وأهمها مشاريع عرماء والطلح ودهر والعمل على تعزيز جوانب التنسيق مع كهرباء الريف لمعالجة الإشكاليات مع المقاولين وإيجاد البديل عنهم من القادرين على تنفيذ الأعمال المتعثرة .

واطلع الإجتماع على نتائج لقاء وكيل المحافظة عبدربه الربيزي مع عدد من قيادات السلطة المحلية بالمديريات والجهات ذات العلاقة المنظمة استعمال البيانات الخاصة بحصة المحافظة من مواد مشروع الطاقه الخامس ووضع الآليات والضمانات الكفيلة بإستلام حصة المحافظة ووصولها إلى المشاريع المستهدفة .

كما اطلع على أهم الصعوبات التي تواجه المحافظة في قطاع الكهرباء وضرورة مناقشتها مع قيادة وزارة الكهرباء وهيئة كهرباء ومياه الريف، وكذا الصعوبات التي تواجه قيادة السلطة المحلية في الجوانب الادارية والمالية وتأثيرها على مستوى الأداء .
وأكد الإجتماع أهمية اضطلاع قيادات السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية بالمديريات بدورها في رفع تقارير الأداء وتنفيذ ما تضمنته توجيهات المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ .
ونوه المجتمعون بدور المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني لاضطلاعهم بمهامهم ومسئولياتهم في تفعيل أداء مؤسسات الدولة والسعي لتعزيز دورها.
وأشاد الإجتماع بصمود الشعب اليمني في وجه العدوان وما يسطره أبطال الجيش واللجان الشعبية من ملاحم بطولية في مختلف الجبهات.
ودعا الإجتماع أبناء محافظة شبوة إلى عدم الانجرار وراء الفتن والصراعات التي تسعى لخلقها دول تحالف العدوان عبر أدواتها من المرتزقة.

وشدد الإجتماع على مزيد من الصمود والثبات في وجه العدوان .. مطالبا الأمم المتحدة بالعمل على إيقاف العدوان ورفع الحصار على الشعب اليمني.

سبـأ
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