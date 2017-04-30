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الكلية البحرية تحتفل بتخرج دورة من مركز التدريب البحري
[30/أبريل/2017]
الحديدة - سبأ :

 احتفلت الكلية البحرية بمحافظة الحديدة اليوم بتخرج الدورة الخامسة من مركز التدريب البحري والدورة الأولى من طلبة الكلية البحرية الدفعة 25 و 26 '' دفعة الصمود ''.

وفي حفل التخرج الذي حضره قائد القوات البحرية والدفاع الساحلي اللواء محمد فضل عبدالنبي ووكيل محافظة الحديدة عبدالرحمن الجماعي، أشاد وكيل أول المحافظة محمد عياش قحيم بدور الطلاب الخريجين في الدفاع عن الوطن ومكتسباته الوطنية وعكس ما تعلموه في مراحلهم الدراسية ودوراتهم التدريبية على أرض الواقع.

وأكد حاجة الوطن إلى جهود أبنائه من أبطال الجيش واللجان الشعبية وتحديدا خريجي الكليات الأكاديمية العسكرية والذين يعول عليهم حفظ المصالح الوطنية وتحقيق الأمن والإستقرار للوطن الذي يتعرض لأبشع عدوان بقيادة السعودية.

وأشاد الوكيل قحيم بالمستوى المتميز الذي ظهر به طلاب الكلية البحرية من خلال العروض العسكرية التي أكدوا من خلالها إستعداهم وجاهزيتهم المعنوية والبدنية والإستعداد لتقديم التضحية والفداء في سبيل الدفاع عن الوطن والثورة.

من جانبه أكد مدير الكلية البحرية العميد ركن محمد علي القادري جاهزية الخريجين في حفظ الأمن والإستقرار والدفاع عن الحدود البحرية والمياه الإقليمية للجمهورية اليمنية وعدم تمكين أي معتدي من المساس بها مهما كلف ذلك من تضحيات.

وقال " إن الطلاب الخريجين يقفون أمامكم اليوم ليؤكدوا للعالم أجمع وعلى رأسهم دول العدوان أننا مستمرون في إعداد وتأهيل شبابنا وأن الكلية البحرية لن تكون إلا في المقدمة لمواجهة العدوان وستخرج الدفعة تلو الأخرى وسترفد الجبهات بالرجال ذوي الخبرات".

وأشار العميد ركن القادري إلى المسئولية الملقاة على عاتق الخريجين في القيام بواجبهم في مواقع الشرف والبطولة كل حسب تخصصه ورفد الصفوف القتالية في جبهات القتال .. مؤكدا أن لا مكان للمتخلفين عن اللحاق بركب الدفاع عن الوطن في قوافل الأبطال.

وأضاف " نحن اليوم نرسل رسالة إلى المغرر بهم أن العدوان يدمر كل شيء في بلادنا ويريد أن يركع الشعب اليمني ويستغل ثرواته، وهو الهدف الأساسي لهذه الحرب، ولن نقف مكتوفي الأيدي وسندافع عن كل شبر من أرضنا ووطننا ".

وألقيت في الحفل كلمتان عن المركز التدريبي البحري ألقاها المقدم منصر عوض وعن الخريجين للطالب حسن عردوم أشارتا إلى أن الخريجين يستعدون للدفاع عن الوطن وحماية سيادته ومنجزاته وبذل الغالي والنفيس من أجل نشر الأمن والإستقرار في ربوعه.

وجددت الكلمات بإسم الخريجين والمدربين عهد الرجال الأوفياء أن يكونوا نموذجاً يقتدى به في الولاء لله والوطن والشعب وجعل مصلحة الوطن ومهامه الدفاعية فوق كل المصالح والحفاظ على نقاوة الصفوف من المرتزقة والخونة الذين خانوا الوطن وباعوا أنفسهم لقرن الشيطان السعودية وتحالفوا مع أمريكا وإسرائيل لشن العدوان الغاشم.

وفي ختام الحفل قام الوكيل أول للمحافظة ووكيل المحافظة وقائد القوات البحرية والدفاع الساحلي ومدير الكلية بتكريم الخريجين من دفعة الصمود.

حضر الحفل مدير عام مديرية الحوك علي هندي ونائب مدير مكتب التربية علي الطبيشي.

سبـأ
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