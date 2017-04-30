محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء مهام فريق تطبيق التقويم الوطني لطلبة الصفوف '' ٤ - ٦'' بالحديدة الحديدة - سبأ :



بدأت بمحافظة الحديدة اليوم مهام فريق تطبيق التقويم الوطني (NAS) لطلبة الصفوف "٤ - ٦" تعليم أساسي في مواد اللغة العربية والعلوم والرياضيات.



يهدف التقويم الذي ينفذه مركز البحوث والتطوير التربوي بالتنسيق مع مكتب التربية بالمحافظة بالتعاون مع برنامج الشراكة العالمية، إلى التعرف على مواطن القوة والضعف لدى الطلاب المستهدفين في المواد الثلاث وكذا تحديد الكفايات المطلوبة وإيجاد المعالجات المستقبلية.



وأوضح مدير التوجيه بمكتب التربية والتعليم بالمحافظة المنسق المحلي وهب الله سالم منصوب لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن التقويم يستهدف عدد من المدارس بمديريات الحوك، الحالي، المنصوريه، بيت الفقيه، المراوعة، باجل، الضحي، الزهرة واللحية.



وأشار إلى أنه تم تنظيم ورش عمل مصغرة حضرها الموجهون المحليون المكلفون بالتطبيق في المدارس المستهدفة وبأشرف عدد من دكاترة مركز البحوث والتطوير التربوي.

سبـأ [30/أبريل/2017]سبـأ