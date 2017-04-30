محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزيرة حقوق الإنسان تطلع على أوضاع السجناء بالسجن الحربي صنعاء - سبأ :



تفقدت وزيرة حقوق الإنسان علياء فيصل عبداللطيف اليوم أوضاع السجناء في السجن الحربي - سجن القلعة - بأمانة العاصمة.



وأطلعت وزيرة حقوق الإنسان خلال الزيارة التي تأتي ضمن برنامج اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين، على قضايا السجناء، كما زارت مرافق السجن ووجهت برفع كشوفات مفصلة بالسجناء.



إلى ذلك زار فريق من موظفي وزارة حقوق الإنسان سجن الإحتياطي (المعلمي) وإحتياطي (علايا) والبحث الجنائي بأمانة العاصمة، ضمن برنامج النزول الميداني للوزارة للسجون والاصلاحيات.



رافق وزيرة حقوق الإنسان مستشار الوزارة للشئون القانونية حميد الرفيق ومستشار الوزارة للمنظمات والتقارير الدولية الدكتور حسام الأكوع وعدد من أعضاء النيابة العامة والقضاء العسكري.

سبـأ [30/أبريل/2017]سبـأ