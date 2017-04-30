محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قبائل مخلاف السُمل بمديرية عتمة بذمار تعلن استمرار النفير العام ذمار - سبأ :



أكدت قبائل مخلاف السُمل بمديرية عتمة بمحافظة ذمار وقوفها صفا واحدا إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي.



وأعلنت قبائل مخلاف السمل في لقاء قبلي موسع اليوم بمشاركة أبناء القرى المجاورة لوادي رماع الأخضر وقبائل من محافظة ريمة، استمرار النفير العام في مواجهة العدوان، ورفد جبهات العزة والشرف وفي مقدمتها جبهة الساحل.



كما أكدوا استعدادهم التضحية في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره ومواصلة رفد الجبهات بالمال والسلاح والرجال حتى دحر الغزاة والمحتلين.

سبـأ [30/أبريل/2017]سبـأ