محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة سير تنفيذ خطة مكتب الأوقاف والإرشاد بحجة حجة - سبأ :



ناقش اجتماع بمحافظة حجة اليوم برئاسة وكيل أول المحافظة هلال الصوفي، سير تنفيذ خطة مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة للعام الجاري، وما تضمنته من محددات وأنشطة.



واستعرض الاجتماع، الذي حضره وكيلا المحافظة محمد علي القيسي وناصر الطميره، الأنشطة والفعاليات التي نفذها مكتب الأوقاف خلال العام الماضي، والجهود التي بذلت في سبيل تفعيل دور العلماء والخطباء بشأن التوعية بمخططات العدوان السعودي الأمريكي في عموم مديريات المحافظة.



وفي الاجتماع الذي ضم مسئولي مكتب الأوقاف والإرشاد، أشاد وكيل أول المحافظة بجهود مكتب الأوقاف في التوعية بمطامع العدوان ومخططاته وتعزيز الاصطفاف ورفد جبهات العزة والشرف بالمال والرجال والقوافل.



ونوه الصوفي بحرص مكتب الأوقاف وما يبذله من جهود في سبيل الحفاظ على أوقاف الدولة وحمايتها.



فيما أشار مدير مكتب الأوقاف والإرشاد يحيى جحاف إلى الأعمال والأنشطة التي يقوم بتنفيذها المكتب.



وأستعرض نتائج اللقاءات والاجتماعات التي نظمها المكتب في مديريات المحافظة بهدف التوعية وحشد الجهود والطاقات في مواجهة العدوان ورفد الجبهات.



وثمن جحاف جهود قيادة المحافظة وحرصها على تذليل الصعوبات التي تعترض سير عمل مكتب الأوقاف والإرشاد.

سبـأ [30/أبريل/2017]سبـأ