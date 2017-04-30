محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس المجلس السياسي الأعلى يهنئ عمال اليمن بمناسبة عيد العمال صنعاء - سبأ :



هنأ الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، عمال اليمن بكافة مهنهم الحرفية واليدوية والعاملين بالقطاعين العام والخاص والمختلط وكل العمال من أبناء الشعب اليمني بمناسبة عيد العمال الذي يصادف الأول من شهر مايو.



وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في التهنئة، أن هذا العيد يُعد تعبيرًا عن قيمة العمل والعمال ودورهم في النهوض باليمن ودفع عجلة التنمية.



وقال " أنتم المحرك الأبرز لعملية النهوض والتنمية، وأحد ركائز صمود اليمنيين في مواجهة العدوان الغاشم، ولابد لمعاناتكم الناتجة عن انقطاع المرتبات وتدمير مؤسسات العمل أن تنتهي فبسواعدكم وكل اليمنيين ووفائكم لوطنكم ستنتهي هذه المأساة".



وأشاد الأخ صالح الصماد بالدور النضالي والوطني لعمال اليمن باعتبارهم أحد أهم قلاع التنمية والبناء.. لافتا إلى دور الحركة العمالية في مختلف المحطات النضالية التي مر بها الوطن.



وأشار إلى أن استهداف العدوان لركائز الإقتصاد الوطني وتدمير المنشآت والتجمعات الصناعية ومراكز الإنتاج ونقل البنك المركزي وإيقاف العمل في مراكز الإنتاج الحيوية كان هدفه كسر صمود اليمنيين.. لافتا إلى أن هذا الهدف تبدد بفعل صمود العمال وشعورهم العالي بالمسؤولية الوطنية والتاريخية.



وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى أن الدولة ستعمل على التخفيف من معاناة عمال اليمن .. داعيا إلى الإهتمام بالإنتاج الزراعي وإقامة المشروعات الممكنة لتفعيل عملية التنمية.



كما دعا العمال إلى الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعمل من أجل تعزيز عوامل الصمود والمواجهة.

سبـأ [30/أبريل/2017]سبـأ