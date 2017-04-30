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آخر تحديث: الأحد، 30 - أبريل - 2017 الساعة 09:44:48م
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قنص جنديين سعوديين وتدمير آلية عسكرية ودك عدد من مواقع العدو بجيزان ونجران
[30/أبريل/2017]
جيزان - سبأ :

 قنصت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم جنديين سعوديين، ودمرت آلية عسكرية ودكت عدد من مواقع العدو السعودي بقطاعي نجران وجيزان.

وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات القناصة في الجيش واللجان الشعبية قنصت جنديين سعوديين في موقع الفريضة بالإضافة إلى تدمير آلية عسكرية في الموقع .

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت تجمع لجنود العدو السعودي في مواقع العش وتبة المصفوقة بجيزان.

وذكر المصدر أن القوة المدفعية استهدفت تجمعات عسكرية سعودية في مواقع الطلعة ومعسكر رجلاء والمخروق ومواقع أخرى غرب الموقع بنجران محققة إصابات مباشرة .

سبـأ
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