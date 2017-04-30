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آخر تحديث: الأحد، 30 - أبريل - 2017 الساعة 08:12:54م
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مكتب الصناعة والتجارة بذمار يضبط 70 مخالفة خلال أبريل الجاري
[30/أبريل/2017] ذمار - سبأ:


ضبط مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة ذمار 70 مخالفة تجارية في عدد من الأسواق والمحلات التجارية بالمحافظة خلال أبريل الجاري.

وأضح مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة ناجي العزي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المخالفات توزعت بين 49 مخالفة زيادة سعرية، ومخالفتين وزن عيش، وثمان مخالفات سلع منتهية وثلاث مخالفات رفض ،وست مخالفات عدم إشهار، ومخالفتين غش تجاري.

وبين أنه تم إحالة أغلب المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، فيما لا تزال بعض المخالفات لدى المكتب قيد التحقيق.

وأكد العزي إستمرار المكتب في تنفيذ حملات تفتيش دورية للأسواق والمحلات التجارية لمراقبة النشاط التجاري والتمويني وضبط المخالفات في عموم مديريات المحافظة .. مشيرا إلى أن النشاط التجاري والوضع التمويني بذمار يشهد حالة من الاستقرار النسبي، مع ثبات أسعار أغلب السلع وتوفرها في معظم الأسواق والمحلات التجارية على مستوى المحافظة.

سبأ
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