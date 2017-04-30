[30/أبريل/2017] إب - سبأ:
منحت كلية التربية بجامعة إب درجة الماجستير بإمتياز للباحث خالد حسين حسين الظفري عن رسالته الموسومة بـ" حصون إب وقلاعها وأدوارهما في عصر الدولتين الإيوبية والرسولية " 569- 858 هجرية 1174- 1414م ".
تناولت الرسالة المقدمة من الباحث تاريخ اليمن عموما وإب خصوصا وحدود اليمن القديمة والمخاليف الكبيرة والصغيرة والحياة السياسية لإب حتى عصر الرسالة وكذا أدوار الحصون والقلاع في تلك الفترة.
تكونت لجنة المناقشة والحكم من أستاذ دكتور سفيان عثمان المقرمي رئيسا ومناقشا داخليا من جامعة إب، وأستاذ دكتور محمد أحمد الكامل مناقشا خارجيا من جامعة صنعاء عضوا وأستاذ دكتور علي عبد الكريم بركات المشرف على الرسالة من جامعة إب عضوا .
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