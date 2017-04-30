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آخر تحديث: الأحد، 30 - أبريل - 2017 الساعة 08:12:54م
مجلس النواب يوجه الحكومة بعدد من التوصيات بحضور رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ويختتم فترة إنعقاده
عقد مجلس النواب جلسته الإعتيادية لفترة إنعقاده الثالثة من الدورة الأولى لدور الإنعقاد السنوي الـ 12 اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، وبحضور رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور وأعضاء الحكومة .
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 28فلسطينيا في الضفة والقطاع والقدس المحتلة ومستوطن يدهس طفلا وسط الخليل
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ،اليوم الأحد، حملة مداهمة واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث اعتقلت 28 مواطنا في الضفة وقطاع غزة والقدس..
إجتماع برئاسة وزير الصناعة يناقش آلية التعامل بالبطاقة السلعية في المولات التجارية
ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر، الملاحظات المقدمة من مالكي المولات حول آلية التعامل بالبطاقة السلعية لموظفي الدولة في القطاعين العام والخاص.
محافظ الحديدة يدشن بطولة الصمود للمحافظات لكرة الطائرة الشاطئية 
دشن محافظ الحديدة حسن احمد الهيج ومعه نائب مدير مكتب الشباب والرياضة سرحان قائد  اليوم على شواطى محافظة الحديدة  منافسات بطولة الصمود الاولى  لكرة الطائرة الشاطئية والتي ينظمها إتحاد فرع كرة الطائرة بمحافظة الحديدة  وبإشراف ودعم وزارة الشباب والرياضة.
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جامعة إب تمنح درجة الماجستير بامتياز للباحث خالد حسين الظفري
[30/أبريل/2017] إب - سبأ:



منحت كلية التربية بجامعة إب درجة الماجستير بإمتياز للباحث خالد حسين حسين الظفري عن رسالته الموسومة بـ" حصون إب وقلاعها وأدوارهما في عصر الدولتين الإيوبية والرسولية " 569- 858 هجرية 1174- 1414م ".

تناولت الرسالة المقدمة من الباحث تاريخ اليمن عموما وإب خصوصا وحدود اليمن القديمة والمخاليف الكبيرة والصغيرة والحياة السياسية لإب حتى عصر الرسالة وكذا أدوار الحصون والقلاع في تلك الفترة.

تكونت لجنة المناقشة والحكم من أستاذ دكتور سفيان عثمان المقرمي رئيسا ومناقشا داخليا من جامعة إب، وأستاذ دكتور محمد أحمد الكامل مناقشا خارجيا من جامعة صنعاء عضوا وأستاذ دكتور علي عبد الكريم بركات المشرف على الرسالة من جامعة إب عضوا .

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