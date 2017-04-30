محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء مهام فريق تطبيق التقويم الوطني لطلبة الصفوف '' ٤ - ٦'' بإب





بدأت بمحافظة إب اليوم مهام فريق تطبيق التقويم الوطني (NAS) لطلبة الصفوف "٤ - ٦" تعليم أساسي بمواد " اللغة العربية، العلوم، الرياضيات" ينفذه في خمسة أيام مركز البحوث والتطوير التربوي بالتنسيق مع مكتب التربية بالمحافظة.



وأوضح مدير مكتب التربية بالمحافظة محمد درهم الغزالي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الفريق التابع لمركز البحوث والتطوير التربوي باشر تدريب فريق المشرفين بالمحافظة على تطبيق التقويم الوطني وكيفية تنفيذ الإختبارات من خلال النزول الميداني للمدارس المستهدفة وذلك في مدرسة الوحدة بمديرية بالمشنة.



وأشار إلى أن فريق التدريب المكلف بهذه المهمة يتكون من 39 باحثاً وباحثة و72 مشرفاً ومشرفة .



فيما أفاد رئيس الفريق الدكتور محمد بشر أن برنامج التقويم الوطني يأتي إمتداداً لمشاركة اليمن في الإختبارات الدولية "تيمس" بهدف تشخيص واقع العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها من خلال تقييم العملية التعليمية ومعرفة الكفايات الأساسية للطلاب وتجريب فقرات أسئلة النماذج الاختبارية للتقويم الوطني بهدف بناء بنك أسئلة على مستوى الجمهورية .



من جانبه أشار مدير إدارة التوجيه محمد حيدر إلى أن النزول الميداني على مستوى المحافظة يستهدف أربعة آلاف طالبا وطالبة و145معلما ومعلمة موزعين على 43 مدرسة في 15 مديرية.



وبين أنه تم تدريب المشرفين بمديريات يريم والرضمة والسدة والنادرة في مراكز المديريات بحضور مدراء الإدارات التعليمية وأعضاء الفريق التابع لمركز البحوث.

سبأ [30/أبريل/2017] إب - سبأ:سبأ