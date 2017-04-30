محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إستشهاد مواطنين اثنين وإصابة أربعة آخرين بغارة لطيران العدوان على الوازعية بتعز





إستشهد مواطنان وأصيب أربعة آخرين في غارة شنها طيران العدوان السعودي الأمريكي على مفرق الوازعية بمحافظة تعز .



وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارة على مفرق الوازعية، ما أدى إلى إستشهاد مواطنين اثنين وإصابة أربعة آخرين .



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية موزع، وغارتين على معسكر خالد بالمديرية، كما شن خمس غارات على منطقة حوزان بمديرية ذباب بتعز.



ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف بغارة مفرق الوازعية بمديرية مقبنة.

سبأ [30/أبريل/2017] تعز - سبأ:سبأ