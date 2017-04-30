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آخر تحديث: الأحد، 30 - أبريل - 2017 الساعة 08:18:24م
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السلطة المحلية بمحافظة الحديدة تشيد بدور مجموعة إخوان ثابت في تخفيف معاناة المواطنين
[30/أبريل/2017] الحديدة - سبأ:


أشادت قيادة السلطة المحلية والمجلس المحلي بمحافظة الحديدة بدعم مجموعة إخوان ثابت لتخطي الصعوبات التي تعترض سير عمل عدد من القطاعات الخدمية بالمحافظة جراء العدوان الأمريكي السعودي الغاشم والحصار الظالم.

ونوّهت السلطة المحلية في رسالة شكر تلقت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" نسخة منها بالمواقف الإنسانية للمجموعة وتعاونها الدائم مع السلطة المحلية للتخفيف من معاناة المواطنين في المحافظة فيما يتعلق بالقطاعات الخدمية وخاصة الصحة ، التعليم ، المياه والكهرباء و آخرها دعمها للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمائة ألف لتر من الديزل لتشغيل مضخات المياه .

وثمّنت الرسالة الدور الاجتماعي والخدمي الذي تقدمه المجموعة ممثلة برئيس مجلس الإدارة عضو مجلس النواب الحاج عبدالجليل ثابت وإسهامها في التخفيف من الأعباء والمعاناة التي يعيشها سكان المحافظة في ظل استمرار العدوان الغاشم .

وحثت السلطة المحلية في رسالتها الشركات الوطنية والمؤسسات التجارية السير على نهج مجموعة إخوان ثابت وتوجهها لخدمة المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن .

سبأ
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