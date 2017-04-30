محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير التربية يطلع على سير العملية التعليمية بجامعة 21 سبتمبر





اطلع وزير التربية والتعليم يحيي بدر الدين الحوثي اليوم على سير العملية التعليمية بجامعة ثورة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية بصنعاء.



واستمع الوزير الحوثي ومعه مدير مكتب التربية بالمحافظة هادي عمار خلال زيارتهما لكافة قاعات ومعامل وأقسام الجامعة، من رئيس الجامعة الدكتور ياسر أحمد عبد المغني إلى شرح حول سير العملية التعليمية بالجامعة والنظام التعليمي فيها.



وأشاد وزير التربية بما تمتلكه الجامعة من معامل علمية حديثة وتجهيزات طبية.. مشيدا بجهود قيادة الجامعة والكادر الأكاديمي في إستمرار العملية التعليمية رغم الصعوبات .. مشيرا إلى ما تمثله الجامعة من أهمية في رفد القطاع الصحي بالكوادر الصحية المؤهلة.



وأكد أهمية رفع مستوى التنسيق بين الوزارة والجامعة للإستفادة من الخبرات في مخرجات التعليم العام والتغلب على الصعاب التي فرضها إستمرار العدوان على اليمن.

سبأ [30/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ