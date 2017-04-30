ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 30 - أبريل - 2017 الساعة 07:25:45م
اجتماع موسع للسلطة القضائية والمحلية بعمران برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى
ناقش اجتماع موسع عقد اليوم بمحافظة عمران برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبد الملك ثابت الاغبري سير العمل في محكمة استئناف المحافظة والمحاكم الابتدائية وجهات الضبط القضائي بالمحافظة
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 28فلسطينيا في الضفة والقطاع والقدس المحتلة ومستوطن يدهس طفلا وسط الخليل
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ،اليوم الأحد، حملة مداهمة واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث اعتقلت 28 مواطنا في الضفة وقطاع غزة والقدس..
إجتماع برئاسة وزير الصناعة يناقش آلية التعامل بالبطاقة السلعية في المولات التجارية
ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر، الملاحظات المقدمة من مالكي المولات حول آلية التعامل بالبطاقة السلعية لموظفي الدولة في القطاعين العام والخاص.
محافظ الحديدة يدشن بطولة الصمود للمحافظات لكرة الطائرة الشاطئية 
دشن محافظ الحديدة حسن احمد الهيج ومعه نائب مدير مكتب الشباب والرياضة سرحان قائد  اليوم على شواطى محافظة الحديدة  منافسات بطولة الصمود الاولى  لكرة الطائرة الشاطئية والتي ينظمها إتحاد فرع كرة الطائرة بمحافظة الحديدة  وبإشراف ودعم وزارة الشباب والرياضة.
آخر الأخبار:
تكريم 110 معلم ومعلمة بمنطقة السبعين بأمانة العاصمة
النائب العام يوجه بالإفراج عن 30 موقفا بسجن البحث الجنائي بأمانة العاصمة (مصحح)
كوريا الجنوبية تؤكد أنها لن تتحمل تكاليف نشر منظومة (ثاد) الأمريكية على أراضيها
إجراءات إستلام وتسليم المنطقة العسكرية الرابعة بين السلف والخلف
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
النائب العام يوجه بالإفراج عن 30 موقفا بسجن البحث الجنائي بأمانة العاصمة (مصحح)
[30/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:


وجه النائب العام عبد العزيز البغدادي بالإفراج عن 30 سجيناً من الموقوفين على ذمة قضايا لم يبت في شأنها خلال المدة المحددة وذلك في إطار تنفيذ نزول اللجان الميدانية لتفتيش السجون.

جاء ذلك خلال زيارة النائب العام لسجن البحث الجنائي بأمانة العاصمة اليوم والذي اطلع خلالها على أوضاع إدارة البحث الجنائي والسجن التابع لها.

حيث إستمع النائب العام من مدير البحث الجنائي العقيد الركن معمر الهراش إلى شرح عن أوضاع السجناء وعددهم الذي وصل إلى 350 سجيناً فاقت الطاقة الإستيعابية للسجن الذي يستوعب 150 سجيناً، وقضاياهم والمدة التي قضوها في السجن.

وأكد النائب العام أن النزول الميداني يأتي في إطار توزيع اللجان الميدانية للسجون الإحتياطية والإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة ومراكز التوقيف ودور الأحداث للإطلاع على أحوال السجون والسجناء وظروفهم المعيشية.

ولفت إلى أن عملية التفتيش على السجن يهدف إلى الإفراج عن الموقوفين على ذمة قضايا لم يبت في شأنها خلال المدة المحددة قانونا وإحالة ممن ثبت عليهم جرائم إلى النيابات والمحاكم للنظر في قضاياهم والبت فيها.

وشدد البغدادي على لجان التفتيش بمراكز الحجز الإحتياطي والتوقيف ودور الأحداث سرعة النظر في قضايا السجناء وقانونية مكوثهم في السجن واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

سبأ
  المزيد من (محلي)
تكريم 110 معلم ومعلمة بمنطقة السبعين بأمانة العاصمة
اجتماع موسع للسلطة القضائية والمحلية بعمران برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى
إجراءات إستلام وتسليم المنطقة العسكرية الرابعة بين السلف والخلف
تدشين المخيم الطبي المجاني لعلاج حميات الأطفال بمديرية المراوعة بالحديدة
تدشين إمتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التربية والعلوم بريمة
وزير الكهرباء يدشن توزيع البطائق التموينية على موظفي ديوان عام الوزارة
أبناء مديرية صعدة ينظمون وقفة ويقدمون قافلة للجيش واللجان الشعبية
نائب وزير التربية يدشن تطبيق نظام التقويم الوطني بصنعاء
لقاء بمدينة المحويت يدين إستمرار العدوان والحصار
فعالية بالذكرى الـ 13 للشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي بمحافظة صنعاء
العدوان السعودي على اليمن
العدوان السعودي الأمريكي يستمر في استهداف محافظات الجمهورية
[30/أبريل/2017]
مصرع أربعة من مرتزقة العدوان بعمليات قنص بصرواح بمأرب
[29/أبريل/2017]
إسقاط طائرة استطلاعية لقوى الغزو جنوب صحراء ميدي
[29/أبريل/2017]
مصدر مسئول بالخارجية: وقف العدوان وفتح مطار صنعاء هو أقصر طريق لبناء الثقة
[29/أبريل/2017]
قبائل صامدة بالجوف تعلن النفير العام في مواجهة العدوان وتسير قافلة دعم
[29/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by