اجتماع موسع للسلطة القضائية والمحلية بعمران برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى [30/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:



ناقش اجتماع موسع عقد اليوم بمحافظة عمران برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبد الملك ثابت الاغبري سير العمل في محكمة استئناف المحافظة والمحاكم الابتدائية وجهات الضبط القضائي بالمحافظة.



واستعرض الاجتماع بحضور محافظ محافظة عمران فيصل جعمان ورئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي حمود الهردي وأمين عام المجلس المحلي بالمحافظة صالح زمام المخلوس ، ومدير امن عمران العميد محمد المتوكل ورؤساء عدد من المحاكم والقضاة ووكلاء النيابة الصعوبات التي تواجه المحافظة بسبب التأخر في حسم القضايا المنظورة أمام القضاء.



وفي الاجتماع أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى أهمية التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية والسلطة المحلية بما يضمن حماية ورعاية مصالح الوطن والمواطن .

وشدد على سرعة الفصل في القضايا الجنائية التي قد تشهد ساحة النزاع فيها إلى توسع في حال تأخيرها وهو ما يتطلب من القضاة عند قيد الدعوى التأكد من استيفاء النيابة لكافة الأدلة و الشهود ومنحها الوقت المقبول بما لا يتجاوز الشهر للفصل فيها .



وأهاب رئيس مجلس القضاء الأعلى بالقضاة عدم السماح لأطراف النزاع والوكلاء والمحامون فرصة تعقيد القضايا والتطويل في إجراءاتها .. لافتا إلى أهمية تعاون السلطة المحلية في المحافظة مع السلطة القضائية .



من جانبه أكد محافظ عمران ان المرحلة الراهنة من عمر الوطن تستدعي من الجميع تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للتخفيف من معاناة المواطنين .



وأشار الى ان أجهزة السلطة المحلية بالمحافظة لن تألوا جهدا في القيام بواجباتها ولن تتخلى عن مسؤولياتها في توفير ما يلزم عليها حسب الإمكانيات المتاحة لقيام القضاء بدوره الفاعل في الفصل في القضايا بصورة عاجلة .



ولفت الى ان القضايا المضبوطة خلال الربع الأول من العام الجاري وصلت إلى 620 قضية جنائية ومن المهم الفصل فيها أولا بأول من قبل القضاء.



فيما أشار رئيس محكمة استئناف عمران الى ضرورة تذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل القضائي في المحاكم والنيابات وأهمها توفير المباني كمقرات للمحاكم التي تم قصفها ولم تعد صالحة وذلك مثل محكمة استئناف المحافظة ومحكمة حرف سفيان وعيال سريح ومحكمة عمران الابتدائية.



واستعرض الترتيبات الخاصة بالقضاة المناوبين والتي تم إعدادها بناء على ضرورة ملحة للفصل في القضايا المستعجلة والطارئة .. مؤكدا ان القضاة في المحافظة مستمرون في أداء مهامهم وواجباتهم الوظيفية كلا حسب ولايته واختصاصه المحدد قانونا .



من جهته ثمن مدير امن عمران جهود أجهزة السلطة القضائية التي تعمل جنبا الى جنب أجهزة الأمن رغم الظروف الصعبة من اجل تحقيق العدالة في المجتمع .. مؤكداً استعداد الأجهزة الأمنية للتنسيق مع أجهزة القضاء على اعتبار أن العلاقة تكاملية .



وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى تفقد عدد من المقررات القضائية في محافظة عمران منها مقر محكمة الاستئناف المؤقت ومحكمة عيال سريح الابتدائية ومحكمة جبل عيال يزيد والسودة والمحكمة الجزائية الابتدائية في المحافظة.



واطلع على سير عمل المناوبات القضائية في المحافظة ، وما تعرضت له تلك المحاكم من أضرار جراء العدوان وما يتطلبه العمل من احتياجات ضرورية لمعالجة الأضرار وتوفير خدمة للمواطنين .

سبأ