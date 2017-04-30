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كوريا الجنوبية تؤكد أنها لن تتحمل تكاليف نشر منظومة (ثاد) الأمريكية على أراضيها
[30/أبريل/2017] سول- سبأ:


أكدت كوريا الجنوبية اليوم الأحد، أن اتفاقها الأولي مع الولايات المتحدة ينص على أن تقوم بتوفير الأرض فقط لنشر منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية (ثاد)، دون تحمل أي تكاليف إضافية، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً وطالب فيها سول بتحمل تكاليف نشر المنظومة الصاروخية على أراضيها.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية عن المكتب الرئاسي في سول، في بيان له اليوم، القول: إن "مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي كيم كوان جيم ونظيره الأمريكي هربرت ماكماستر جددا التأكيد على هذا الاتفاق خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم، بناء على طلب الجانب الأمريكي".

وأضاف البيان، إن السيد ماكماستر قال، خلال الاتصال الهاتفي الذي استغرق 35 دقيقة، إن "تصريحات الرئيس ترامب جاءت في سياق رغبة الشعب الأمريكي في تقاسم التكاليف (الدفاعية) مع الدول الحليفة".

وأشار ماكماستر إلى أن الرئيس ترامب أكد من قبل على قوة التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وأن واشنطن تضع سول على رأس أولوياتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حسب البيان.

وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد اتفقتا على أن تقدم سول الأراضي والبنى التحتية المطلوبة لنشر منظومة (ثاد) الصاروخية الدفاعية الأمريكية، فيما تتحمل الولايات المتحدة تكاليف نشر المنظومة وتشغيلها.

وتواترت التكهنات عقب تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي، قال فيها إنه يريد من كوريا الجنوبية دفع ما يقرب من مليار دولار أمريكي من تكاليف منظومة (ثاد) الجاري نشرها في كوريا الجنوبية لتحسين عملية الدفاع عن البلاد ضد التهديدات النووية والصاروخية من كوريا الشمالية.

وفي حوار صحفي آخر مع صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، أمس السبت، طالب ترامب مجددا كوريا الجنوبية بضرورة دفع تكاليف نشر المنظومة الصاروخية على أراضيها، وقال "أعتقد أنه سيكون من المناسب إذا دفعوا لنا (كوريا الجنوبية) مقابل نشر هذه المنظومة الدفاعية".

سبأ
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