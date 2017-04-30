محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إجراءات إستلام وتسليم المنطقة العسكرية الرابعة بين السلف والخلف





جرى بقيادة المنطقة العسكرية الرابعة اليوم إجراءات الإستلام والتسليم بين القائد السلف اللواء عبدالله يحيى الحاكم والقائد الخلف اللواء عبد اللطيف حمود المهدي قائد المنطقة العسكرية الرابعة.



وفي إجراءات الإستلام والتسليم أشاد رئيس هيئة الإسناد اللوجستي بوزارة الدفاع اللواء علي محمد الكحلاني بالروح المعنوية العالية والحس الأمني الرفيع الذي يتحلى به منتسبو وحدات المنطقة العسكرية الرابعة، والذين يلقنون الأعداء دروسا قاسية في ساحات الشرف والبطولة وما يسطرونه من ملاحم ومآثر بطولية في معركة الساحل الغربي دفاعا عن سيادة الوطن وأمنه واستقراره من دنس ورجس الغزاة والمرتزقة.



وأكد أن طبيعة الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن تستدعي من كافة أبناء الشعب اليمني وفي المقدمة أبطال القوات المسلحة واللجان الشعبية التصدي الحازم للغزاة والمرتزقة في كافة جبهات المواجهة.



فيما عبر اللواء عبدالله يحيى الحاكم عن الشكر والتقدير لقادة وضباط وصف وجنود المنطقة العسكرية الرابعة وجهودهم التي يبذلونها في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره وسيادته وحريته وكرامته.. متمنيا لقائد المنطقة العسكرية الرابعة التوفيق والنجاح في مهامه بما يعزز من دور القوات المسلحة في ميدان المواجهة ضد قوى الشر والعدوان.



بدوره أكد قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء عبداللطيف المهدي أن كافة منتسبي المنطقة العسكرية الرابعة ضباط وصف وجنود سيظلون دوما عند مستوى ثقة الشعب وقيادته السياسية والعسكرية في الإضطلاع بواجباتهم ومهامهم الوطنية المقدسة في الذود عن حياض الوطن والتصدي لقوى العدوان وأذنابهم.



من جهته ثمن مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد يحيى محمد المهدي المواقف والأدوار البطولية التي اضطلعت بها قيادة ومنتسبي وحدات المنطقة العسكرية الرابعة في الدفاع عن الوطن وتصديهم ببسالة وإقدام لقوى تحالف الشر والعدوان في معركة الساحل الغربي التي كسرت فيها عملية وغطرسة الغزاة والمرتزقة.



وخلال إجراءات الإستلام والتسليم قام رئيس هيئة الإسناد اللوجستي بتكريم اللواء عبدالله يحيى الحاكم بدرع القوات المسلحة تقديرا لجهوده الكبيرة الذي بذلها خلال قيادته للمنطقة العسكرية الرابعة.

سبأ [30/أبريل/2017] تعز - سبأ:سبأ