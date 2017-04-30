محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين المخيم الطبي المجاني لعلاج حميات الأطفال بمديرية المراوعة بالحديدة





دشن وكيلا محافظة الحديدة هاشم العزعزي وأحمد دهموس بمنطقة الخليفة مديرية المراوعة اليوم المخيم الطبي المجاني الثاني لعلاج حميات الأطفال.



يهدف المخيم الذي تنفذه مؤسسة وسام الحياة للتدريب والتنمية الإنسانية بالتعاون مع هيئة مستشفى الثورة والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالمحافظة، إلى معاينة ومعالجة أكثر من ألفي حالة من أمراض الحميات لدى الأطفال دون سن الـ 18.



وفي التدشين الذي حضره مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور عبد الرحمن جار الله، أشار وكيلا المحافظة إلى أهمية تنفيذ المخيمات في المناطق الريفية التي تكثر فيها الإصابة بأمراض الملاريا وحمى الضنك والإسهالات.



وأشادا بجهود مكتب الصحة بالمحافظة في تذليل الصعوبات وتنسيق جهود المانحين المحليين والدوليين بما يخدم القطاع الصحي بالمحافظة ويخفف من أعباء تكاليف الإستطباب عن كاهل المواطنين في المناطق البعيدة عن مركز المحافظة وخاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي فرضها العدوان والحصار.



واستمع الوكيلان ومدير مكتب الصحة من مدير مؤسسة وسام الحياة محمود باري إلى شرح عن الخدمات التي يقدمها المخيم للمرضى الأطفال المشتبه بإصابتهم بمرض الملاريا وحمى الضنك وكذا الإسهالات .. مبينا أن المخيم ينفذه 38 كادر خاص منهم أربعة أطباء اختصاصيين وأربعة مخبريين وثلاثة صيادلة وثمانية مساعدي طبيب في قسم الطوارئ.



وأشاد مدير مؤسسة وسام الحياة بدعم مكتبي الصحة بالمحافظة والمديرية والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين والمجلس المحلي بالمديرية وهيئة مستشفى الثورة من خلال تشغيل أقسام الطوارئ والصيدلية والمختبر .



حضر التدشين أمين عام محلي مديرية المراوعة قاسم ربيع ومدير مكتب الصحة بالمديرية نجيب الفقية وعدد من أعضاء المجلس المحلي.

سبأ [30/أبريل/2017] الحديدة - سبأ:سبأ