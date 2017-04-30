محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين إمتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التربية والعلوم بريمة





دشن محافظ ريمة حسن عبدالله العمري ومعه وكيل المحافظة حافظ الواحدي اليوم إمتحانات الفصل الثاني بكلية التربية والعلوم التطبيقية بالمحافظة .



وفي التدشين إستمع المحافظ العمري من عميد الكلية الدكتور حمود القليصي إلى شرح عن سير الإمتحانات والطلاب والطالبات المتقدمين للإمتحانات في مختلف أقسام الكلية وعددهم 820 طالبا وطالبة .



واستعرض الدكتور القليصي الصعوبات التي واجهت عمادة الكلية أثناء الإعداد والتجهيز للإمتحانات وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد جراء العدوان.



كما استمع محافظ ريمة من الطلاب إلى شرح عن الصعوبات التي قد تواجههم أثناء تأدية الإمتحانات .. مبديا إستعداد قيادة المحافظة تذليل الصعوبات التي تعيق أداء الإمتحانات النهائية بالكلية.



وأكد المحافظ العمري أهمية تهيئة الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات بما يمكنهم من تأدية الإمتحانات.

سبأ [30/أبريل/2017] ريمة - سبأ:سبأ