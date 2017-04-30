محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الكهرباء يدشن توزيع البطائق التموينية على موظفي ديوان عام الوزارة





دشن وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف علي الجرموزي اليوم بصنعاء توزيع البطائق التموينية على موظفي ديوان عام الوزارة كمرحلة أولى.



وفي التدشين اعتبر وزير الكهرباء والطاقة توزيع البطائق التموينية على موظفي ديوان عام الوزارة خطوة إيجابية لتخفيف أوضاعهم المعيشية وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان.



وأشار إلى حرص قيادة الوزارة بأوضاع الموظفين ورعايتهم وخاصة قبل شهر رمضان المبارك وإيجاد الحلول الكفيلة بتوفير سبل العيش الكريم لموظفي الوزارة ومؤسساتها وأسرهم وتجاوز التحديات الراهنة.



وأكد الوزير الجرموزي أن المرحلة الثانية من البطائق التموينية تستهدف خلال الفترة المقبلة موظفي المؤسسة العامة للكهرباء وهيئة كهرباء الريف .. منوها بصمود الكادر الوظيفي وإستمرار العمل والأداء رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار الجائر.



فيما استعرض وكيل وزارة الكهرباء للشؤون المالية والإدارية تقي الدين المطاع، المهام التي قامت بها الإدارات المعنية بالوزارة في متابعة وزارتي المالية والصناعة والتجارة لإنجاز صرف البطائق التموينية لموظفي الديوان.



وأكد أن البطائق التموينية ستسهم في تخفيف معانات الموظفين وأسرهم .. منوها بجهود العاملين وصبرهم وصمودهم خلال المرحلة الراهنة وإستمرارهم في أعمالهم ومهامهم رغم ظروف العدوان والحصار.



حضر التدشين الوكيل المساعد لوزارة الكهرباء لقطاع التخطيط والمشروعات المهندس أحمد المتوكل وعدد من مدراء العموم والإدارات بالوزارة.

سبأ [30/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ