محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أبناء مديرية صعدة ينظمون وقفة ويقدمون قافلة للجيش واللجان الشعبية





نظم أبناء مديرية صعدة اليوم وقفة إحتجاجية للتنديد بإستمرار العدوان السعودي الأمريكي الغاشم والحصار الجائر.



واستنكر المشاركون في الوقفة إستمرار العدوان والحصار في ظل صمت وتواطؤ أممي ودولي معيب .. مشيرين إلى إستعداد أبناء وأهالي المديرية بذل الغالي والنفيس في دعم جبهات الشرف والبطولة في مختلف الميادين.



تخلل الوقفة الإحتجاجية قصائد شعرية وكلمات.. أكدت ضرورة رفع الهمم وشحذ الطاقات لمواجهة تصعيد العدوان الغاشم وإستمرار دعم جبهات الشرف وخاصة جبهة الساحل ونهم.



إلى ذلك سيًر أبناء مديرية صعدة قافلة غذائية احتوت على أكثر من خمسين رأس من الأغنام, وثلاثين سيارة محملة بالمواد الغذائية, وكمية من الذخيرة والآر بي جي, بالإضافة إلى مبلغ 12 مليون ريال نقدية.

سبأ [30/أبريل/2017] صعدة - سبأ:سبأ