محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نائب وزير التربية يدشن تطبيق نظام التقويم الوطني بصنعاء





دشن نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله الحامدي اليوم تطبيق نظام التقويم الوطني (NAS) لطلبة الحلقة الثانية من مرحلة التعليم الأساسي لبرنامج " اللغة العربية، العلوم، الرياضيات ".



وفي التدشين أشار نائب وزير التربية إلى أن نظام التقويم الوطني يهدف إلى تشخيص واقع النظام التعليم ومدى ملائمة مناهج اللغة العربية والرياضيات والعلوم لاحتياجات الطلاب وقياس مستواهم المعرفي والمهاري.



وأشار إلى أن الوزارة تتطلع إلى الإسهام في نتائج هذا التقويم لتطوير التعليم وتحسينه وتجويده .. مؤكدا أن تشخيص واقع العملية التعليمية يهدف لتحسين مخرجاتها .



وأوضح الدكتور الحامدي أن نظام التقويم الوطني يأتي إستجابة لنتائج مشاركة اليمن في الإختبارات الدولية "تيمس" التي أظهرت تدني مستوى تحصيل الطلبة للصفوف الرابع والثامن بمادتي الرياضيات والعلوم .



فيما أشار منسق المشروع الدكتور يوسف الريمي إلى أن الفرق ستعمل على تقييم العملية التعليمية للحلقة الثانية "4- 6" من مرحلة التعليم الأساسي ومعرفة الكفايات الأساسية للطلاب إلى جانب تجريب فقرات أسئلة النماذج الإختبارية للتقويم الوطني لبناء بنك أسئلة على مستوى الجمهورية.



وبين أن إجمالي عدد الطلاب المستهدفين21 ألف و 628 طالبا وطالبة و ألف وثمانية معلما ومعلمة موزعين على 296 مدرسة في 104 مديريات بأمانة العاصمة ومحافظات" المحويت ، الحديدة، الجوف، عمران، ذمار، إب، صعدة، ريمة، البيضاء، صنعاء، تعز وحجة" .

سبأ [30/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ