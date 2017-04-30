ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 30 - أبريل - 2017 الساعة 06:28:43م
النائب العام يوجه بالإفراج عن 30 موقوفا في سجن البحث الجنائي بأمانة العاصمة
وجه النائب العام عبدالعزيز البغدادي بالإفراج عن 30 سجيناً من الموقوفين على ذمة قضايا لم يبت في شأنها خلال المدة المحددة وذلك في إطار تنفيذ النزول الميداني للجنة الأمنية لرعاية السجون.
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 28فلسطينيا في الضفة والقطاع والقدس المحتلة ومستوطن يدهس طفلا وسط الخليل
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ،اليوم الأحد، حملة مداهمة واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث اعتقلت 28 مواطنا في الضفة وقطاع غزة والقدس..
إجتماع برئاسة وزير الصناعة يناقش آلية التعامل بالبطاقة السلعية في المولات التجارية
ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر، الملاحظات المقدمة من مالكي المولات حول آلية التعامل بالبطاقة السلعية لموظفي الدولة في القطاعين العام والخاص.
محافظ الحديدة يدشن بطولة الصمود للمحافظات لكرة الطائرة الشاطئية 
دشن محافظ الحديدة حسن احمد الهيج ومعه نائب مدير مكتب الشباب والرياضة سرحان قائد  اليوم على شواطى محافظة الحديدة  منافسات بطولة الصمود الاولى  لكرة الطائرة الشاطئية والتي ينظمها إتحاد فرع كرة الطائرة بمحافظة الحديدة  وبإشراف ودعم وزارة الشباب والرياضة.
آخر الأخبار:
كوريا الجنوبية تؤكد أنها لن تتحمل تكاليف نشر منظومة (ثاد) الأمريكية على أراضيها
إجراءات إستلام وتسليم المنطقة العسكرية الرابعة بين السلف والخلف
تدشين المخيم الطبي المجاني لعلاج حميات الأطفال بمديرية المراوعة بالحديدة
تدشين إمتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التربية والعلوم بريمة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
نائب وزير التربية يدشن تطبيق نظام التقويم الوطني بصنعاء
[30/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:


دشن نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله الحامدي اليوم تطبيق نظام التقويم الوطني (NAS) لطلبة الحلقة الثانية من مرحلة التعليم الأساسي لبرنامج " اللغة العربية، العلوم، الرياضيات ".

وفي التدشين أشار نائب وزير التربية إلى أن نظام التقويم الوطني يهدف إلى تشخيص واقع النظام التعليم ومدى ملائمة مناهج اللغة العربية والرياضيات والعلوم لاحتياجات الطلاب وقياس مستواهم المعرفي والمهاري.

وأشار إلى أن الوزارة تتطلع إلى الإسهام في نتائج هذا التقويم لتطوير التعليم وتحسينه وتجويده .. مؤكدا أن تشخيص واقع العملية التعليمية يهدف لتحسين مخرجاتها .

وأوضح الدكتور الحامدي أن نظام التقويم الوطني يأتي إستجابة لنتائج مشاركة اليمن في الإختبارات الدولية "تيمس" التي أظهرت تدني مستوى تحصيل الطلبة للصفوف الرابع والثامن بمادتي الرياضيات والعلوم .

فيما أشار منسق المشروع الدكتور يوسف الريمي إلى أن الفرق ستعمل على تقييم العملية التعليمية للحلقة الثانية "4- 6" من مرحلة التعليم الأساسي ومعرفة الكفايات الأساسية للطلاب إلى جانب تجريب فقرات أسئلة النماذج الإختبارية للتقويم الوطني لبناء بنك أسئلة على مستوى الجمهورية.

وبين أن إجمالي عدد الطلاب المستهدفين21 ألف و 628 طالبا وطالبة و ألف وثمانية معلما ومعلمة موزعين على 296 مدرسة في 104 مديريات بأمانة العاصمة ومحافظات" المحويت ، الحديدة، الجوف، عمران، ذمار، إب، صعدة، ريمة، البيضاء، صنعاء، تعز وحجة" .

سبأ
  المزيد من (محلي)
إجراءات إستلام وتسليم المنطقة العسكرية الرابعة بين السلف والخلف
تدشين المخيم الطبي المجاني لعلاج حميات الأطفال بمديرية المراوعة بالحديدة
تدشين إمتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التربية والعلوم بريمة
وزير الكهرباء يدشن توزيع البطائق التموينية على موظفي ديوان عام الوزارة
أبناء مديرية صعدة ينظمون وقفة ويقدمون قافلة للجيش واللجان الشعبية
لقاء بمدينة المحويت يدين إستمرار العدوان والحصار
فعالية بالذكرى الـ 13 للشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي بمحافظة صنعاء
محافظ صعدة يلتقي مدير برنامج الأغذية العالمي في اليمن
محافظ البيضاء يفتتح قسم الحضانات والخدج بمستشفى الثورة العام
النائب العام يوجه بالإفراج عن 30 موقوفا في سجن البحث الجنائي بأمانة العاصمة
العدوان السعودي على اليمن
العدوان السعودي الأمريكي يستمر في استهداف محافظات الجمهورية
[30/أبريل/2017]
مصرع أربعة من مرتزقة العدوان بعمليات قنص بصرواح بمأرب
[29/أبريل/2017]
إسقاط طائرة استطلاعية لقوى الغزو جنوب صحراء ميدي
[29/أبريل/2017]
مصدر مسئول بالخارجية: وقف العدوان وفتح مطار صنعاء هو أقصر طريق لبناء الثقة
[29/أبريل/2017]
قبائل صامدة بالجوف تعلن النفير العام في مواجهة العدوان وتسير قافلة دعم
[29/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by