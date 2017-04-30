عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بابا الفاتيكان يدعو لتهدئة التوترات بين أمريكا وكوريا الشمالية





دعا بابا الفاتيكان (البابا فرنسيس) إلى وساطة دولية لتهدئة التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بسبب برنامج بيونج يانج النووي.



ونقلت وسائل الإعلام اليوم الأحد عن البابا فرنسيس قوله: إن "النرويج على سبيل المثال كانت دائما تبدي استعدادها للمساعدة".. محذرا في الوقت ذاته من أن الأزمة بين البلدين تهدد باندلاع حرب سيهلك فيها جزء بريء من الإنسانية.



ووصف الوضع بأنه ملتهب للغاية.. مشددا على أن الطريق المتاح هو طريق المفاوضات والحل الدبلوماسي.



وجاءت تصريحات بابا الفاتيكان بعد ساعات من إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخ باليستي آخر حيث أجريت التجربة الصاروخية الجديدة بعد ساعات من مناقشة مجلس الأمن الدولي برنامج كوريا الشمالية الصاروخي.

سبأ [30/أبريل/2017] الفاتيكان- سبأ:سبأ