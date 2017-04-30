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آخر تحديث: الأحد، 30 - أبريل - 2017 الساعة 06:28:43م
النائب العام يوجه بالإفراج عن 30 موقوفا في سجن البحث الجنائي بأمانة العاصمة
وجه النائب العام عبدالعزيز البغدادي بالإفراج عن 30 سجيناً من الموقوفين على ذمة قضايا لم يبت في شأنها خلال المدة المحددة وذلك في إطار تنفيذ النزول الميداني للجنة الأمنية لرعاية السجون.
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 28فلسطينيا في الضفة والقطاع والقدس المحتلة ومستوطن يدهس طفلا وسط الخليل
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ،اليوم الأحد، حملة مداهمة واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث اعتقلت 28 مواطنا في الضفة وقطاع غزة والقدس..
إجتماع برئاسة وزير الصناعة يناقش آلية التعامل بالبطاقة السلعية في المولات التجارية
ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر، الملاحظات المقدمة من مالكي المولات حول آلية التعامل بالبطاقة السلعية لموظفي الدولة في القطاعين العام والخاص.
محافظ الحديدة يدشن بطولة الصمود للمحافظات لكرة الطائرة الشاطئية 
دشن محافظ الحديدة حسن احمد الهيج ومعه نائب مدير مكتب الشباب والرياضة سرحان قائد  اليوم على شواطى محافظة الحديدة  منافسات بطولة الصمود الاولى  لكرة الطائرة الشاطئية والتي ينظمها إتحاد فرع كرة الطائرة بمحافظة الحديدة  وبإشراف ودعم وزارة الشباب والرياضة.
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  عربي ودولي
بابا الفاتيكان يدعو لتهدئة التوترات بين أمريكا وكوريا الشمالية
[30/أبريل/2017] الفاتيكان- سبأ:


دعا بابا الفاتيكان (البابا فرنسيس) إلى وساطة دولية لتهدئة التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بسبب برنامج بيونج يانج النووي.

ونقلت وسائل الإعلام اليوم الأحد عن البابا فرنسيس قوله: إن "النرويج على سبيل المثال كانت دائما تبدي استعدادها للمساعدة".. محذرا في الوقت ذاته من أن الأزمة بين البلدين تهدد باندلاع حرب سيهلك فيها جزء بريء من الإنسانية.

ووصف الوضع بأنه ملتهب للغاية.. مشددا على أن الطريق المتاح هو طريق المفاوضات والحل الدبلوماسي.

وجاءت تصريحات بابا الفاتيكان بعد ساعات من إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخ باليستي آخر حيث أجريت التجربة الصاروخية الجديدة بعد ساعات من مناقشة مجلس الأمن الدولي برنامج كوريا الشمالية الصاروخي.

سبأ
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