ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 30 - أبريل - 2017 الساعة 06:28:43م
النائب العام يوجه بالإفراج عن 30 موقوفا في سجن البحث الجنائي بأمانة العاصمة
وجه النائب العام عبدالعزيز البغدادي بالإفراج عن 30 سجيناً من الموقوفين على ذمة قضايا لم يبت في شأنها خلال المدة المحددة وذلك في إطار تنفيذ النزول الميداني للجنة الأمنية لرعاية السجون.
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 28فلسطينيا في الضفة والقطاع والقدس المحتلة ومستوطن يدهس طفلا وسط الخليل
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ،اليوم الأحد، حملة مداهمة واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث اعتقلت 28 مواطنا في الضفة وقطاع غزة والقدس..
إجتماع برئاسة وزير الصناعة يناقش آلية التعامل بالبطاقة السلعية في المولات التجارية
ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر، الملاحظات المقدمة من مالكي المولات حول آلية التعامل بالبطاقة السلعية لموظفي الدولة في القطاعين العام والخاص.
محافظ الحديدة يدشن بطولة الصمود للمحافظات لكرة الطائرة الشاطئية 
دشن محافظ الحديدة حسن احمد الهيج ومعه نائب مدير مكتب الشباب والرياضة سرحان قائد  اليوم على شواطى محافظة الحديدة  منافسات بطولة الصمود الاولى  لكرة الطائرة الشاطئية والتي ينظمها إتحاد فرع كرة الطائرة بمحافظة الحديدة  وبإشراف ودعم وزارة الشباب والرياضة.
آخر الأخبار:
كوريا الجنوبية تؤكد أنها لن تتحمل تكاليف نشر منظومة (ثاد) الأمريكية على أراضيها
إجراءات إستلام وتسليم المنطقة العسكرية الرابعة بين السلف والخلف
تدشين المخيم الطبي المجاني لعلاج حميات الأطفال بمديرية المراوعة بالحديدة
تدشين إمتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التربية والعلوم بريمة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
فعالية بالذكرى الـ 13 للشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي بمحافظة صنعاء
[30/أبريل/2017] صنعاء – سبأ:


أحيا مكتبا الأوقاف والإرشاد والتربية والتعليم بمحافظة صنعاء اليوم الذكرى الـ 13 للشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي.

وفي الفعالية التي حضرها رئيس جامعة ثورة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية الدكتور ياسر أحمد عبد المغني ووكلاء المحافظة ومدراء عموم المديريات والمكاتب التنفيذية .. أشاد وزير التربية والتعليم يحيي بدر الدين الحوثي بصفات الشهيد القائد وأخلاقه واتصافه بالعلم .. مشيرا إلى أن الشهيد كان صاحب رؤية وذكاء ويقرأ ما بين السطور.

ولفت إلى أن غيرة الشهيد على الدين جعله يركز على مخططات ومؤامرات الأعداء التي تحاك ضد الأمة الإسلامية.. مبينا علم الشهيد الواسع في القرآن الكريم.

وقدم الوزير الحوثي شرحا عن مشروع المسيرة القرآنية التي تبناها الشهيد القائد .. لافتا إلى أهمية العودة للثقافة القرآنية والتمسك بهذه المسيرة.

فيما أشار محافظ صنعاء حنين محمد قطينة إلى أن ذكری الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي تمثل مناسبة لاستلهام مسيرة قائد استطاع خلق حالة من الوعي المجتمعي بحقيقة المخاطر والتحديات المحيطة باليمن والأمة الإسلامية.

وقال " إن مناسبة الشهيد القائد لا تمثل تأبين متجدد لشخصية قدمت في حياتها كثير من العطاء والتضحية المجردة من المصالح الذاتية بل فرصة سانحة لاستلهام مسيرة قائد امتلك من مقومات الفكر الراجح والقدرة علی تحليل الواقع واستخلاص النتائج وفق رؤية مستنيرة تحولت مفرداتها المشرقة إلی خارطة طريق تميز بين الحق والباطل " .

ولفت المحافظ قطينة إلى أن الشهيد حمل مشعل المسيرة القرآنية التي أسس مرتكزاتها وأهدافها المجردة عن الأطماع والمطامح الذاتية .. مؤكدا أهمية التمسك بما تضمنه مشروع الشهيد والمتمثل بالعودة إلى القرآن الكريم وتعزيز الثقة بالله وإحياء الشعور بالمسؤولية والذي كان له الدور في صمود اليمنيين أمام عدوان لم يشهده التاريخ مثيلا من قبل.

فيما أشار عضو الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري حميد عاصم في كلمة الأحزاب إلى أهمية استلهام الدروس من مسيرة قائد صمد صمود الجبال في مواجهة كل ما أحيك عليه من مؤامرات.

ولفت إلى أن المؤامرات التي تحاك ضد اليمن من قبل دول تحالف العدوان تهدف إلى استسلام اليمنيين وتركيعهم وتأمين حدود السعودية .

في حين أشار وكيل وزارة الأوقاف لقطاع التوجيه والإرشاد العزي راجح ومدير مكتب التربية بالمحافظة هادي عمار في كلمتي العلماء والمكاتب التنفيذية إلى أن الحديث عن الشهيد، حديث عن العزة والكرامة والشجاعة.

تخلل الفعالية أناشيد لطلاب مدارس الفوز والوحدة وعلي بن أبي طالب ومادة وثائقية عن سيرة وحياة الشهيد ومقتطفات من دروسه القرآنية.

سبأ
  المزيد من (محلي)
إجراءات إستلام وتسليم المنطقة العسكرية الرابعة بين السلف والخلف
تدشين المخيم الطبي المجاني لعلاج حميات الأطفال بمديرية المراوعة بالحديدة
تدشين إمتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التربية والعلوم بريمة
وزير الكهرباء يدشن توزيع البطائق التموينية على موظفي ديوان عام الوزارة
أبناء مديرية صعدة ينظمون وقفة ويقدمون قافلة للجيش واللجان الشعبية
نائب وزير التربية يدشن تطبيق نظام التقويم الوطني بصنعاء
لقاء بمدينة المحويت يدين إستمرار العدوان والحصار
محافظ صعدة يلتقي مدير برنامج الأغذية العالمي في اليمن
محافظ البيضاء يفتتح قسم الحضانات والخدج بمستشفى الثورة العام
النائب العام يوجه بالإفراج عن 30 موقوفا في سجن البحث الجنائي بأمانة العاصمة
العدوان السعودي على اليمن
العدوان السعودي الأمريكي يستمر في استهداف محافظات الجمهورية
[30/أبريل/2017]
مصرع أربعة من مرتزقة العدوان بعمليات قنص بصرواح بمأرب
[29/أبريل/2017]
إسقاط طائرة استطلاعية لقوى الغزو جنوب صحراء ميدي
[29/أبريل/2017]
مصدر مسئول بالخارجية: وقف العدوان وفتح مطار صنعاء هو أقصر طريق لبناء الثقة
[29/أبريل/2017]
قبائل صامدة بالجوف تعلن النفير العام في مواجهة العدوان وتسير قافلة دعم
[29/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by