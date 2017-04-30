محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فعالية بالذكرى الـ 13 للشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي بمحافظة صنعاء





أحيا مكتبا الأوقاف والإرشاد والتربية والتعليم بمحافظة صنعاء اليوم الذكرى الـ 13 للشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي.



وفي الفعالية التي حضرها رئيس جامعة ثورة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية الدكتور ياسر أحمد عبد المغني ووكلاء المحافظة ومدراء عموم المديريات والمكاتب التنفيذية .. أشاد وزير التربية والتعليم يحيي بدر الدين الحوثي بصفات الشهيد القائد وأخلاقه واتصافه بالعلم .. مشيرا إلى أن الشهيد كان صاحب رؤية وذكاء ويقرأ ما بين السطور.



ولفت إلى أن غيرة الشهيد على الدين جعله يركز على مخططات ومؤامرات الأعداء التي تحاك ضد الأمة الإسلامية.. مبينا علم الشهيد الواسع في القرآن الكريم.



وقدم الوزير الحوثي شرحا عن مشروع المسيرة القرآنية التي تبناها الشهيد القائد .. لافتا إلى أهمية العودة للثقافة القرآنية والتمسك بهذه المسيرة.



فيما أشار محافظ صنعاء حنين محمد قطينة إلى أن ذكری الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي تمثل مناسبة لاستلهام مسيرة قائد استطاع خلق حالة من الوعي المجتمعي بحقيقة المخاطر والتحديات المحيطة باليمن والأمة الإسلامية.



وقال " إن مناسبة الشهيد القائد لا تمثل تأبين متجدد لشخصية قدمت في حياتها كثير من العطاء والتضحية المجردة من المصالح الذاتية بل فرصة سانحة لاستلهام مسيرة قائد امتلك من مقومات الفكر الراجح والقدرة علی تحليل الواقع واستخلاص النتائج وفق رؤية مستنيرة تحولت مفرداتها المشرقة إلی خارطة طريق تميز بين الحق والباطل " .



ولفت المحافظ قطينة إلى أن الشهيد حمل مشعل المسيرة القرآنية التي أسس مرتكزاتها وأهدافها المجردة عن الأطماع والمطامح الذاتية .. مؤكدا أهمية التمسك بما تضمنه مشروع الشهيد والمتمثل بالعودة إلى القرآن الكريم وتعزيز الثقة بالله وإحياء الشعور بالمسؤولية والذي كان له الدور في صمود اليمنيين أمام عدوان لم يشهده التاريخ مثيلا من قبل.



فيما أشار عضو الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري حميد عاصم في كلمة الأحزاب إلى أهمية استلهام الدروس من مسيرة قائد صمد صمود الجبال في مواجهة كل ما أحيك عليه من مؤامرات.



ولفت إلى أن المؤامرات التي تحاك ضد اليمن من قبل دول تحالف العدوان تهدف إلى استسلام اليمنيين وتركيعهم وتأمين حدود السعودية .



في حين أشار وكيل وزارة الأوقاف لقطاع التوجيه والإرشاد العزي راجح ومدير مكتب التربية بالمحافظة هادي عمار في كلمتي العلماء والمكاتب التنفيذية إلى أن الحديث عن الشهيد، حديث عن العزة والكرامة والشجاعة.



تخلل الفعالية أناشيد لطلاب مدارس الفوز والوحدة وعلي بن أبي طالب ومادة وثائقية عن سيرة وحياة الشهيد ومقتطفات من دروسه القرآنية.



سبأ [30/أبريل/2017] صنعاء – سبأ:سبأ