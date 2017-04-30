رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فوز لاتسيو على روما 3-1 بالدوري الإيطالي لكرة القدم





فاز لاتسيو على مضيفه روما 3-1 في ديربي العاصمة الذي جمع بينهما على ملعب الاولمبيكو ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد.



وتقدم المهاجم السنغالي بالدي دياو كايتا بهدف للاتسيو في الدقيقة 12 ثم تعادل دانييلي دي روسي لروما من ضربة جزاء مثيرة للجدل في الدقيقة 44.



وفي الشوط الثاني أضاف المدافع الصربي دوسان باستا الهدف الثاني للاتسيو في الدقيقة 50 ثم أحرز كايتا الهدف الثاني له والثالث للاتسيو في الدقيقة 85.



وأنهى روما المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه أنطونيو روديجر في الوقت بدل الضائع.



ورفع لاتسيو رصيده إلى 67 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد روما عند 75 نقطة في المركز الثاني.



ويتصدر يوفنتوس جدول الترتيب برصيد 84 نقطة وبات قريبا من الحفاظ على لقب المسابقة قبل أربع جولات من نهاية الموسم.

سبأ [30/أبريل/2017] روما- سبأ:سبأ