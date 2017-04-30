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محافظ صعدة يلتقي مدير برنامج الأغذية العالمي في اليمن
[30/أبريل/2017] صعدة - سبأ:


ناقش محافظ صعدة محمد جابر عوض اليوم مع مدير برنامج الأغذية العالمي في اليمن ستيفن أندرسون ونائب مدير البرنامج علي رضا، إحتياجات المحافظة من المساعدات الغذائية وسبل إيصالها للمستهدفين والمتضررين جراء العدوان.

وفي اللقاء الذي حضره مستشار المحافظة علي حسين الحوثي ومدير فرع برنامج الغذاء مكتب صعدة جون سيمالك، استعرض المحافظ عوض آثار تحالف العدوان على اليمن منذ أكثر من عامين والذي إستهدف خلالها مقومات الحياة والبنية التحتية للشعب اليمني.

وأشار إلى أن العدوان والحصار البري والبحري والجوي أدى إلى كارثة إنسانية وأزمة غذائية .. موضحا أن أكثر من 800 ألف مواطن من أبناء محافظة صعدة بحاجة للغذاء والدواء .

وأكد أن محافظة صعدة تعرضت لأبشع جريمة عرفتها البشرية وجربت فيها كافة القنابل المحرمة دوليا ومنها العنقودية والانشطارية والفراغية والغازات السامة التي قضت على كل مصادر دخل المجتمع من المصانع والمتاجر والطرقات والمزارع والأسواق .. مشيدا بدور برنامج الأغذية العالمي في تخفيف معاناة المجتمع .

فيما أكد مدير برنامج الأغذية العالمي في اليمن إستمرار البرنامج تقديم المساعدات للأسر الأشد فقر قبل وبعد الحرب .. مبينا أنه لمس خلال زيارته الميدانية للمحافظة مرارة المعاناة الإنسانية لأبناء المحافظة.

حضر اللقاء مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة ناصر حربان ومدير مكتب الزراعة والري عبدالله الوادعي.

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