محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ البيضاء يفتتح قسم الحضانات والخدج بمستشفى الثورة العام





افتتح محافظ البيضاء علي محمد المنصوري اليوم في مستشفى الثورة العام بمدينة البيضاء قسم الحضانات والخدج و مركز معالجة الإسهالات الحادة والممول من منظمة الصحة العالمية .



واستمع المحافظ المنصوري من مدير عام المستشفى الدكتور حسن العواضي إلى شرح عن الخدمات الطبية التي سيقدمها قسم الخدج و مركز معالجة الإسهالات للحالات المرضية ..مبينا أنه تم تجهيز المرحلة الأولى للمركز بشكل إسعافي سعة 20 سرير بعد ترميم وتأثيث القسم لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين .



وأكد محافظ البيضاء أهمية تعزيز وتحسين الخدمات الطبية بالمستشفى الذي يمثل الواجهة الرئيسية للقطاع الصحي في تقديم الخدمات الطبية بالمحافظة .. مشيرا إلى أن قيادة المحافظة والسلطة المحلية تعطي الأولوية في توسيع المشاريع الصحية من اجل تعزيز الخدمات وإيصالها للمواطنين بكل يسر خاصة في ظل الوضع الراهن الذي تمر به البلاد جراء استمرار العدوان وحصاره الغاشم.



سبأ [30/أبريل/2017] البيضاء - سبأ:سبأ