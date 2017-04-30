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آخر تحديث: الأحد، 30 - أبريل - 2017 الساعة 05:53:27م
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بيونغ يانغ تتوعد بإغراق الغواصة النووية وحاملة الطائرات الأمريكيتين
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بيونغ يانغ تتوعد بإغراق الغواصة النووية وحاملة الطائرات الأمريكيتين
[30/أبريل/2017] بيونغ يانغ- سبأ:


توعدت كوريا الشمالية بإغراق الغواصة النووية وحاملة طائرات الأمريكيتين، اللتين نشرتهما واشنطن في المياه الكورية الجنوبية، متهمة الولايات المتحدة بتصعيد التهديد العسكري.

وقال موقع (يوريمينزوكيري) الإخباري الدعائي الكوري الشمالي اليوم الأحد: "في اللحظة التي تبدأ فيها الغواصة التحرك ولو قليلاً، سيكون محكوم عليها بمواجهة المصير البائس بأن تتحول إلى شبح تحت الماء، دون أن تتمكن من الخروج إلى السطح".

وأضاف: "يستهدف الانتشار المُلح للغواصة النووية في المياه، قبالة شبه الجزيرة الكورية، المتزامن مع انتشار المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات، تصعيد التهديدات العسكرية تجاه جمهوريتنا".

وحذر الموقع من أنه "سواء أكانت حاملة طائرات نووية أو غواصة نووية، ستتحول إلى كتلة من الخردة، أمام قوتنا العسكرية التي لا تقهر، التي ترتكز على الردع النووي للدفاع عن الذات".

وكانت الغواصة (يو.إس.إس.ميتشغان) قد أبحرت إلى ميناء بوسان الكوري الجنوبي في 25 أبريل، قبل أن تتوجه إلى البحر بعد ذلك بـ4 أيام، كما أرسلت حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية (يو إس إس كارل فينسون) إلى المياه القريبة من سواحل كوريا الجنوبية في نفس الوقت، حيث تشارك حاليا في تدريبات مشتركة مع القوات البحرية الكورية الجنوبية.

سبأ
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