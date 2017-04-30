رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تعادل اوساسونا وديبورتيفو لاكورونا 2-2 بالدوري الأسباني لكرة القدم





تعادل اوساسونا مع ضيفه ديبورتيفو لاكورونا 2-2، في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الأسباني لكرة القدم اليوم الأحد ليتأكد هبوطه لدوري الدرجة الثانية.



وتقدم جون ستيفن موندراجون بهدف لاوساسونا في الدقيقة الرابعة ثم تعادل البرازيلي جويليرمي دوس سانتوس لديبورتيفو في الدقيقة 18.



وأضاف دوس سانتوس الهدف الثاني له ولديبورتيفو في الدقيقة 70 ولكن اوساسونا استفاد من هدف بنيران صديقة سجله خوان فرانسيسكو مورينو لاعب ديبورتيفو بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 78.



ورفع ديبورتيفو رصيده إلى 32 نقطة في المركز الـ16 مقابل 19 نقطة لاوساسونا في المركز الـ20 والأخير.



وهبط اوساسونا وغرناطة رسميا لدوري الدرجة الثانية كما اقترب سبورتينج خيخون من الهبوط باحتلاله المركز الثالث من القاع برصيد 24 نقطة بفارق ست نقاط عن منطقة الأمان قبل 3 جولات من نهاية الموسم.

سبأ [30/أبريل/2017] مدريد- سبأ:سبأ