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آخر تحديث: الأحد، 30 - أبريل - 2017 الساعة 05:53:27م
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كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تختتمان تدريباتهما العسكرية
[30/أبريل/2017] سول- سبأ:


اختتمت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم الأحد تدريبات الدفاع المشتركة بينهما وسط تصاعد حدة التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت وسائل الإعلام اليوم أن الحليفان كانا قد انطلقا في تدريبات (فرخ النسر) وهي تدريبات ميدانية رئيسية, في بداية مارس الماضي بمشاركة أكثر من 10 آلاف من القوات الأمريكية بما في ذلك قوات من القواعد العسكرية في الخارج بجانب مشاركة مئات الآلاف من الجنود الكوريين الجنوبيين.

وبالنسبة للقوات الأمريكية من خارج شبه الجزيرة الكورية فينتظر عودتها إلى قواعدها قريبا بحسب ما أكده المسئول.

وشارك في التدريبات بعض الأصول الاستراتيجية من الولايات المتحدة مثل حاملة الطائرات الأمريكية (يو إس إس كارل فينشن), ومقاتلات الشبح (اف-35) وقاذفات (بي-1 بي) كاستعراض للقوة.

وجاءت تدريبات هذا العام وسط الاستفزازات المستمرة من قبل كوريا الشمالية التي تشتمل على اطلاق صواريخ باليستية وتهديدات عسكرية.

وصرح مسئول كوري إنه على الرغم من انتهاء فرخ النسر, فإنه لن يكون هناك أي تغيير في الوضع الدفاعي للجيشين الكوري الجنوبي والأمريكي.

سبأ
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