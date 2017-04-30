عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس الأوكراني يسحب الجنسية من نائب في البرلمان





أكد النائب الأوكراني أوليج لياشكو أن رئيس البلاد بيترو بوروشينكو سحب الجنسية من النائب أندريه أرتيومينكو لمخالفته قانون الجنسية الأوكراني.



ونقلت وسائل الإعلام اليوم الأحد، عن لياشكو القول: إن سحب الجنسية من أرتيومينكو كان أول سابقة من نوعها منذ استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي قبل 26 عاما.



وأشار إلى أن قانون الجنسية الأوكراني يحظر على المواطنين حمل جنسية بلد أجنبي قبل التخلي عن الجنسية الأوكرانية, وأن الرئيس بوروشينكو استند في قراره بأنه يحمل الجنسية الكندية منذ 2005, الأمر الذي يسحب منه جنسية أوكرانيا تلقائيا.



وأوضح لياشكو أن مجلس النواب الأوكراني (الرادا العليا) سوف يصوت في جلسته العامة في الـ16 من مايو على قرار حجب الحصانة عن أرتيومينكو وفصله من المجلس.

سبأ [30/أبريل/2017] كييف- سبأ:سبأ