عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كوريا الشمالية تهدد إسرائيل بعقاب ''بلا رحمة'' بعد تصريحات ليبرمان





هددت كوريا الشمالية، بمعاقبة إسرائيل "بلا رحمة، وبعقوبة مضاعفة ألف مرة" على ما رأت أنه "إيذاء لكرامة القيادة العليا" لبيونج يانج.



ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية الليلة الماضية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية القول: "في 25 أبريل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان خلال مقابلة إعلامية إن إسرائيل تتأثر بشكل مباشر بالمواجهة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وتجرأ ليبرمان على جرح كرامة القيادة العليا لكوريا الشمالية".



وأضاف: "إن الإرادة الصامدة وروح جنود الجيش وشعب كوريا الشمالية، تعطي عقابا بلا رحمة ومضاعفا 1000 مرة لأي أحد يجرؤ على إيذاء كرامة قيادتهم العليا".. واصفا التصريحات المشار إليها بأنها طائشة وسلوك دنيء وخبيث وتحد خطير لكوريا الشمالية.



وكان ليبرمان قد صرح (خلال مقابلة إعلامية، الأسبوع الماضي، حول تأثر بلاده بالتوتر بين واشنطن وبيونج يانج على خلفية البرنامج النووي والصاروخي للأخيرة) بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون يقوض الاستقرار العالمي، بحسب صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية.



وقال المتحدث الكوري "إن إسرائيل هي الحائز غير القانوني الوحيد للأسلحة النووية في الشرق الأوسط تحت رعاية الولايات المتحدة، ولكنها تصيح بشأن التهديد النووي لكوريا الشمالية وتشهر به كلما سنحت الفرصة، وهذه هي الحيلة للهروب من استنكار العالم ولعنته لإسرائيل كمعكرة للسلام في الشرق الأوسط ومحتلة للأراضي العربية ومرتكبة لجرائم ضد الإنسانية".



واختتم تصريحاته ناصحا إسرائيل "بالتفكير مرتين في العواقب التي تستتبع حملتها الملطخة ضد كوريا الشمالية للتغطية على جرائم احتلال الأراضي العربية وتعكير عملية السلام في الشرق الأوسط".

سبأ [30/أبريل/2017] بيونج يانج – سبأ:سبأ