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آخر تحديث: الأحد، 30 - أبريل - 2017 الساعة 05:53:27م
النائب العام يوجه بالإفراج عن 30 موقوفا في سجن البحث الجنائي بأمانة العاصمة
وجه النائب العام عبدالعزيز البغدادي بالإفراج عن 30 سجيناً من الموقوفين على ذمة قضايا لم يبت في شأنها خلال المدة المحددة وذلك في إطار تنفيذ النزول الميداني للجنة الأمنية لرعاية السجون.
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النائب العام يوجه بالإفراج عن 30 موقوفا في سجن البحث الجنائي بأمانة العاصمة
[30/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:


وجه النائب العام عبدالعزيز البغدادي بالإفراج عن 30 سجيناً من الموقوفين على ذمة قضايا لم يبت في شأنها خلال المدة المحددة وذلك في إطار تنفيذ النزول الميداني للجنة الأمنية لرعاية السجون.

جاء ذلك خلال زيارة النائب العام لسجن البحث الجنائي بأمانة العاصمة اليوم والذي اطلع خلالها على أوضاع إدارة البحث الجنائي والسجن التابع لها.

حيث إستمع النائب العام من مدير البحث الجنائي العقيد الركن معمر الهراش إلى شرح عن أوضاع السجناء وعددهم الذي وصل إلى 350 سجيناً فاقت الطاقة الإستيعابية للسجن الذي يستوعب 150 سجيناً، وقضاياهم والمدة التي قضوها في السجن.

وأكد النائب العام أن النزول الميداني يأتي في إطار توزيع اللجان الميدانية للسجون الإحتياطية والإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة ومراكز التوقيف ودور الأحداث للإطلاع على أحوال السجون والسجناء وظروفهم المعيشية.

ولفت إلى أن عملية التفتيش على السجن يهدف إلى الإفراج عن الموقوفين على ذمة قضايا لم يبت في شأنها خلال المدة المحددة قانونا وإحالة ممن ثبت عليهم جرائم إلى النيابات والمحاكم للنظر في قضاياهم والبت فيها.

وشدد البغدادي على لجان التفتيش بمراكز الحجز الإحتياطي والتوقيف ودور الأحداث سرعة النظر في قضايا السجناء وقانونية مكوثهم في السجن واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

سبأ
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