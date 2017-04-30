عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيسة الوزراء البريطانية ترفض مطالب الاتحاد الأوروبي بشأن (بريكست)





رفضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، مطالب الاتحاد الأوروبي بشأن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست).



وبحسب وسائل الإعلام فقد اتفقت دول الاتحاد الأوروبي، يوم أمس السبت، رسمياً على مطالبهم، حيث طالبوا بريطانيا بدفع فاتورة (بريكست)، التي ستكلف بريطانيا حوالي 50 مليار جنيه إسترليني، قبل البدء بمناقشة الاتفاق التجاري بين الطرفين.



وقال قادة الاتحاد الأوروبي إنهم لن يوافقوا على اتفاق مبكر حول حقوق المواطنين الأوروبيين في بريطانيا إذا لم تقبل ماي بقوانين وأحكام محكمة العدل الأوروبية.



بينما صرحت ماي بأنها متمسكة بمطالبها الخاصة بشأن مفاوضات (بريكست)، والتي تشمل التبادل التجاري الخالي من الرسوم الجمركية وإنهاء سلطة المحاكم الأوروبية ووقف حرية الحركة للمهاجرين.



يذكر أن رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، أصدر أول مسودة توضح توجيهات وشروط التكتل الأوروبي في مارس الماضي، إلا أن دول الاتحاد أضافوا المزيد من الشروط التي ركزت على التزامات بريطانيا المالية تجاه الاتحاد وحقوق المواطنين الأوروبيين المقيمين في بريطانيا.

سبأ [30/أبريل/2017] لندن- سبأ:سبأ