[30/أبريل/2017] كابول- سبأ:
أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية عن مصرع ما لا يقل عن 53 مسلحاً من عناصر ما يسمى بتنظيم (داعش) وشبكة (حقاني) المسلحة في سلسلة من الغارات الجوية في مناطق مختلفة من البلاد.
ونقلت وسائل الإعلام اليوم الأحد عن الوزارة القول: إن 23 مسلحا من تنظيم (داعش) وشبكة (حقاني) قتلوا في منطقة (آشين) في إقليم (نانجارهار) الشرقية.. مضيفة إن الغارات الجوية دمرت مخابئ المسلحين وذخائرهم.
في الوقت نفسه، قتل نحو 30 مسلحا في غارات جوية متفرقة في أقاليم (تخار) و(فارياب) و(قندوز) الشمالية وإقليم (ميدان وردك) وسط البلاد.
وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية أن الغارات الجوية نفذت خلال الـ24 ساعة الماضية.
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