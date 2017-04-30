عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع 53 مسلحا من عناصر (داعش) وشبكة (حقاني) في غارات جوية متفرقة في أفغانستان





أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية عن مصرع ما لا يقل عن 53 مسلحاً من عناصر ما يسمى بتنظيم (داعش) وشبكة (حقاني) المسلحة في سلسلة من الغارات الجوية في مناطق مختلفة من البلاد.



ونقلت وسائل الإعلام اليوم الأحد عن الوزارة القول: إن 23 مسلحا من تنظيم (داعش) وشبكة (حقاني) قتلوا في منطقة (آشين) في إقليم (نانجارهار) الشرقية.. مضيفة إن الغارات الجوية دمرت مخابئ المسلحين وذخائرهم.



في الوقت نفسه، قتل نحو 30 مسلحا في غارات جوية متفرقة في أقاليم (تخار) و(فارياب) و(قندوز) الشمالية وإقليم (ميدان وردك) وسط البلاد.



وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية أن الغارات الجوية نفذت خلال الـ24 ساعة الماضية.

سبأ [30/أبريل/2017] كابول- سبأ:سبأ