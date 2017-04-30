ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 30 - أبريل - 2017 الساعة 05:15:38م
قوات الجيش واللجان الشعبية تحقق مزيداً من الانتصارات على جيش العدو السعودي ومرتزقته
حققت قوات الجيش واللجان الشعبية مزيداً من الانتصارات في مواجهاتها مع جيش العدو السعودي ومرتزقته في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية .
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 28فلسطينيا في الضفة والقطاع والقدس المحتلة ومستوطن يدهس طفلا وسط الخليل
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ،اليوم الأحد، حملة مداهمة واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث اعتقلت 28 مواطنا في الضفة وقطاع غزة والقدس..
إجتماع برئاسة وزير الصناعة يناقش آلية التعامل بالبطاقة السلعية في المولات التجارية
ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر، الملاحظات المقدمة من مالكي المولات حول آلية التعامل بالبطاقة السلعية لموظفي الدولة في القطاعين العام والخاص.
محافظ الحديدة يدشن بطولة الصمود للمحافظات لكرة الطائرة الشاطئية 
دشن محافظ الحديدة حسن احمد الهيج ومعه نائب مدير مكتب الشباب والرياضة سرحان قائد  اليوم على شواطى محافظة الحديدة  منافسات بطولة الصمود الاولى  لكرة الطائرة الشاطئية والتي ينظمها إتحاد فرع كرة الطائرة بمحافظة الحديدة  وبإشراف ودعم وزارة الشباب والرياضة.
آخر الأخبار:
رئيسة الوزراء البريطانية ترفض مطالب الاتحاد الأوروبي بشأن (بريكست)
مصرع 53 مسلحا من عناصر (داعش) وشبكة (حقاني) في غارات جوية متفرقة في أفغانستان
مناقشة آلية تحسين الموارد المالية بمحافظة ريمة
جامعة الجزيرة بإب تكرم 300 خريج وخريجة من عدد من الدفع بالجامعة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
مصرع 53 مسلحا من عناصر (داعش) وشبكة (حقاني) في غارات جوية متفرقة في أفغانستان
[30/أبريل/2017] كابول- سبأ:


أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية عن مصرع ما لا يقل عن 53 مسلحاً من عناصر ما يسمى بتنظيم (داعش) وشبكة (حقاني) المسلحة في سلسلة من الغارات الجوية في مناطق مختلفة من البلاد.

ونقلت وسائل الإعلام اليوم الأحد عن الوزارة القول: إن 23 مسلحا من تنظيم (داعش) وشبكة (حقاني) قتلوا في منطقة (آشين) في إقليم (نانجارهار) الشرقية.. مضيفة إن الغارات الجوية دمرت مخابئ المسلحين وذخائرهم.

في الوقت نفسه، قتل نحو 30 مسلحا في غارات جوية متفرقة في أقاليم (تخار) و(فارياب) و(قندوز) الشمالية وإقليم (ميدان وردك) وسط البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية أن الغارات الجوية نفذت خلال الـ24 ساعة الماضية.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
رئيسة الوزراء البريطانية ترفض مطالب الاتحاد الأوروبي بشأن (بريكست)
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 28فلسطينيا في الضفة والقطاع والقدس المحتلة ومستوطن يدهس طفلا وسط الخليل
روسيا:اعتقال عشرات المتظاهرين ضد ترشح محتمل لبوتين لولاية رئاسية رابعة
تركيا تسرح 4000 موظف في إطار ''حملة التطهير'' عقب محاولة الانقلاب الفاشلة الصيف الماضي
مقتل جندي أمريكي في انفجار قرب الموصل بالعراق
يونكر يحث بريطانيا على الكف عن عرقلة إنفاق الاتحاد الأوروبي
ترامب ينتقد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما
روسيا تؤكد إستعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة بشأن الأزمة في سورية
وزير الخارجية الألماني: ترامب وأسرته يتصرفون كأسرة ملكية
بدء مناورات بحرية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في بحر اليابان

العدوان السعودي على اليمن
العدوان السعودي الأمريكي يستمر في استهداف محافظات الجمهورية
[30/أبريل/2017]
مصرع أربعة من مرتزقة العدوان بعمليات قنص بصرواح بمأرب
[29/أبريل/2017]
إسقاط طائرة استطلاعية لقوى الغزو جنوب صحراء ميدي
[29/أبريل/2017]
مصدر مسئول بالخارجية: وقف العدوان وفتح مطار صنعاء هو أقصر طريق لبناء الثقة
[29/أبريل/2017]
قبائل صامدة بالجوف تعلن النفير العام في مواجهة العدوان وتسير قافلة دعم
[29/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by