مناقشة آلية تحسين الموارد المالية بمحافظة ريمة [30/أبريل/2017] ريمة - سبأ:

ناقش اجتماع للمكاتب الإيرادية بمحافظة ريمة اليوم برئاسة المحافظ حسن عبدالله العمري آلية تحسين تنمية الموارد المالية للعام الجاري وبمختلف المجالات.



وفي الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة حافظ الو احدي تم مناقشة السبل الكفيلة بتنمية الموارد المالية لا سيما الإيرادات الضريبية والزكوية.



واقر الاجتماع تقييم الأوعية الإيرادية بمختلف الجوانب التي سيتم عليها رفع الربط السنوي للمكاتب التنفيذية والتوجيه لمكتب الضرائب والواجبات بمتابعة إيراداتها أول بأول وتحصيل المتأخرات منها لدى الجهات الأخرى وضبط المتلاعبين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.



وأشاد الاجتماع بما حققه مكتب الضرائب وإدارة المرور بالمحافظة من زيادة في تحصيل الإيرادات المحلية علي المقابل خلال الفترة السابقة رغم الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان وحصاره الغاشم.



وأكد الاجتماع ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتكريس الجهود للنهوض بالتنمية المحلية وتنمية الموارد وتفعيل أداء المكاتب بما يكفل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



وفي الاجتماع أكد محافظ ريمة ضرورة اتخاذ كافة السبل الكفيلة بخدمة الجانب المالي واستشعار المسئولية الوطنية إزاء البلد نتيجة ما يتعرض له من عدوان سعودي أمريكي وحصار طوال ثلاثة أعوام اهلك كل مقومات الحياة .



وشدد المحافظ العمري علي أهمية إيحاد أوعية إيرادية بكل المديريات تخدم الجانب التنموي والخدمي بالمحافظة.

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