جامعة الجزيرة بإب تكرم 300 خريج وخريجة من عدد من الدفع بالجامعة [30/أبريل/2017] إب - سبأ:

كرمت جامعة الجزيرة بإب اليوم عددا من دفع الطلاب الخريجين من حملة شهادة البكالوريوس والدبلوم بالجامعة و لعدد 300 خريجا وخريجة.



وفي التكريم هنأ وكيل محافظة إب صادق حمزة الطلاب والطالبات الخريجين في تخصصات الشريعة والقانون وإدارة أعمال والهندسة المعمارية والصيدلة والمختبرات وعلوم الحاسوب والتسويق والعلوم الإدارية والإنسانية على تخرجهم وانتقالهم إلى ميدان العمل وخدمة المجتمع.



وحث الخريجين على مواصلة التحصيل العلمي والمعرفي لتطوير الأداء وتحسين المخرجات في المجالات التي تخرجوا منها ليكونوا إضافة جديدة في عملية البناء والتنمية.



وأشار الوكيل حمزة إلى أن تخرج هذه الدفع في ظل استمرار العدوان والحصار يمثل جانبا مشرقا من جوانب صمود شعبنا اليمني في مواجهة العدوان الذي أستهدف الوطن أرضا وإنسانا وبنيته التحتية.



ودعا الجامعات الأهلية بالمحافظة إلى الانضمام إلى المجلس الأعلى للتعليم الذي تم إنشاءه مؤخرا بهدف تجويد مخرجات التعليم و تلبية احتياجات السوق المحلي من العمالة المؤهلة والمدربة وبما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة في مجالات التنمية المحلية..مؤكدا حرص السلطة المحلية على أهمية الشراكة للدفع بالعملية التعليمية لمستويات أفضل وبما يحقق المصلحة العليا للوطن .



تخلل الحفل عدد من الفقرات الفنية والقصائد الشعرية.



حضر الحفل نائب رئيس جامعة إب الدكتور عبدالله الفلاحي ورئيس جامعة الجزيرة الدكتور أحمد غالب الهبوب ونائب رئيس مجلس أمناء الجامعة إبراهيم شريف ومدير عام مديرية المشنة علي البعداني ورئيس نقابة الأطباء دكتور عبدالغني غابشة وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية والمسئولين بالمحافظة وجمع من المهتمين وأولياء أمور الخريجين.

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