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كلية التربية بجامعة إب تحتفي بتخرج الدفعة الثانية في الإدارة والتخطيط التربوي
[30/أبريل/2017] إب - سبأ:
احتفلت كلية التربية بجامعة إب بتخرج الدفعة الثانية على مستوى الجمهورية دفعة "صناع القرار" من قسم الإدارة والتخطيط  التربوي والتي تضم 50  طالبا وطالبة.

وفي الإحتفال أكد وكيل المحافظة علي الزنم أن خريجي الدفعة الثانية من قسم الإدارة بكلية التربية تمثل إضافة نوعية في الإدارة والتخطيط التربوي .

فيما أشار نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أكرم الوشلي إلى أن الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد لن تثني أبناء اليمن من إستمرار التعليم وتلقي المعارف من أجل بناء جيل المستقبل.

من جانبه أشاد عميد كلية التربية الدكتور أكرم عطران بجهود كافة مكونات العملية التعليمية من أكاديميين وإداريين وطلاب وصولا إلى الإحتفال بتخرج الدفعة الثانية.

بدوره أشار رئيس قسم الإدارة والتخطيط التربوي الدكتور علي الشاوش إلى أن خريجي الدفعة الثانية يمثلون إضافة في الإدارة والتخطيط للعملية التعليمية .

وكان الطالب ماجد السميري أشار في كلمة خريجي الدفعة الثانية إلى ما بذله الطلاب والطالبات خلال سنوات الدراسة من جهود في سبيل تلقي العلوم والمعارف .. لافتا إلى أنه سيتم تطبيق ما تلقوه على الواقع لتطوير الأداء في الإدارة والتخطيط التربوي.

تخلل الحفل فقرات فنية وترفيهية وقصائد للشاعر عبدالقادر البناء، كما تم تكريم طلبة الدفعة والمنظمين والجهات المعنية.

حضر الإحتفال عميد مركز التطوير وضمان الجودة الدكتور نعمان فيروز وعميد الشؤون الأكاديمية السابق الدكتور محمد الجوفي ونائب عميد كلية التربية الدكتور عادل الورافي وعدد من القيادات الأكاديمية والإدارية والتربوية والطلاب والطالبات.
سبأ
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