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آخر تحديث: الأحد، 30 - أبريل - 2017 الساعة 05:15:38م
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مكتب التربية بمدينة ذمار يكرم الطلاب المبرزين في الأنشطة المدرسية
[30/أبريل/2017] ذمار - سبأ:
كرم مكتب التربية بمدينة ذمار اليوم الطلاب المبرزين في الأنشطة المدرسية الثقافية والرياضية خلال العام الدراسي 2016- 2017م في مختلف مدارس مديرية مدينة ذمار.

وفي الحفل الذي حضره مدير أمن المحافظة العميد احمد علي أدريس ومستشاري المحافظة سميرة القانون واحمد الكبر، أشاد وكيل المحافظة محمد محمد عبدالرزاق بإستمرار إقامة مثل هذه الأنشطة في عموم مدارس مدينة ذمار بالرغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد في ظل استمرار العدوان .

وثمن جهود مكتب التربية بمدينة ذمار وحرصه على إقامة مثل هذه الأنشطة الطلابية المتنوعة في مثل هذه الظروف الاستثنائية.. معتبرا استمرار هذه الأنشطة الطلابية رسالة تحدي وصمود في وجه العدوان الذي استهداف المدارس بهدف إيقاف العملية التعليمية وتعطيل الحياة العامة بكل مظاهرها.

فيما أوضح مدير مكتب التربية بمديرية مدينة ذمار عبدالكريم الحبسي أن قسم الأنشطة المدرسية بالمكتب حرص  خلال العام الدراسي الحالي على إقامة مختلف الأنشطة الطلابية الثقافية والرياضية في عموم مدارس المدينة رغم  توقف الدعم المخصص لمثل هذه الأنشطة .

وأكد اهتمام المكتب على إقامة هذه الأنشطة المدرسية والفعاليات التربوية المختلفة بإمكانياته المتاحة لما لها من أثر في نفوس الطلاب والتربويين.

وفي ختام الحفل كرم الوكيل عبدالرزاق ومعه نائبي مدير مكتب التربية بالمحافظة سعيد الغابري ومحمد العمدي المدارس المتميزة بمدينة ذمار، كما تم تكريم الفائزين في بطولة كرة القدم الخماسية لفئة البراعم تحت سن 13 من طلاب المرحلة الأساسية بمدارس ذمار.

حضر التكريم مدير مكتب الشباب والرياضة حسين الصوفي ومدير عام مديرية ذمار محمد السيقل ومدير مكتب الاتصالات عدنان القصوص ونائب مدير الأمن عبدالله الطاووس ومساعد مدير الأمن عبده صالح عامر ومدير المؤسسة المحلية للمياه طه الهندي وعدد من القيادات التربوية في المحافظة.
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