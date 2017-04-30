تكريم اوائل طالبات مدرسة خولة للبنات بمديرية حفاش بالمحويت [30/أبريل/2017] المحويت - سبأ:

كرمت مدرسة خولة الأساسية الثانوية للبنات بمديرية حفاش محافظة المحويت ومكتب التربية والتعليم بالمديرية اليوم أوائل الطالبات والمتفوقات دراسيا والمعلمين والمعلمات المبرزين بالمدرسة للعام الدراسي الجاري.



وفي التكريم القيت عدد من الكلمات من قبل مدير عام المديرية زيد علي الشامي وعضو المجلس المحلي بالمحافظة يحيى صالح فرج ومدير مكتب التربية بالمديرية احمد الزين ووكيل المدرسة يحيى الهندي هنئت في مجملها الطالبات المكرمات على تفوقهن العلمي والدراسي والذي تمكن من تحقيقه بفعل اجتهادهن ومثابرتهن.



وأكدت الكلمات أن هذا التكريم المميز يشكل حافزا مهما لتشجيع طالبات المدرسة على المثابرة والاجتهاد وخلق روح التنافس على العلم والمعرفة وتحقيق مستويات افضل في جميع المجالات.



وأشارت إلى أن استمرار العملية التعليمية في ظل الحرب الظالمة والحصار الخانق الذي تتعرض له اليمن شكل تحديا أسطوريا انهارت أمامه كل رهانات إعداء الوطن وقوى الشر الظالمة الساعية لتدمير البلاد وإركاع شعبه .



وطالبت الكلمات المعلمين والمعلمات إلى البذل من اجل استمرار العملية التعليمية والحرص على المزيد من التفاني لكونهم عنصر الرهان الأهم في هذه المحنة العصيبة حتى لا تتعطل عجلة العلم في البلاد.



تخلل التكريم عروض مسرحية وفنية وأناشيد وقصائد شعرية للزهرات والطالبات بالمدرسة .



حضر الحفل أمين عام المجلس المحلي بالمديرية عبد الحميد العشبي ومدراء فروع المكاتب التنفيذية وأعضاء المجلس المحلي بالمديرية ورؤساء الأقسام ومسئولي الأنشطة المدرسية بتربية المديرية وأولياء أمور الطالبات.

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