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آخر تحديث: الأحد، 30 - أبريل - 2017 الساعة 05:15:38م
قوات الجيش واللجان الشعبية تحقق مزيداً من الانتصارات على جيش العدو السعودي ومرتزقته
حققت قوات الجيش واللجان الشعبية مزيداً من الانتصارات في مواجهاتها مع جيش العدو السعودي ومرتزقته في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية .
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 28فلسطينيا في الضفة والقطاع والقدس المحتلة ومستوطن يدهس طفلا وسط الخليل
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ،اليوم الأحد، حملة مداهمة واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث اعتقلت 28 مواطنا في الضفة وقطاع غزة والقدس..
إجتماع برئاسة وزير الصناعة يناقش آلية التعامل بالبطاقة السلعية في المولات التجارية
ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر، الملاحظات المقدمة من مالكي المولات حول آلية التعامل بالبطاقة السلعية لموظفي الدولة في القطاعين العام والخاص.
محافظ الحديدة يدشن بطولة الصمود للمحافظات لكرة الطائرة الشاطئية 
دشن محافظ الحديدة حسن احمد الهيج ومعه نائب مدير مكتب الشباب والرياضة سرحان قائد  اليوم على شواطى محافظة الحديدة  منافسات بطولة الصمود الاولى  لكرة الطائرة الشاطئية والتي ينظمها إتحاد فرع كرة الطائرة بمحافظة الحديدة  وبإشراف ودعم وزارة الشباب والرياضة.
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  اقتصاد
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
[30/أبريل/2017] مسقط - سبأ:
انخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني (9ر11) نقطة وبنسبة (22ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (52ر5513) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (43ر5525) نقطة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول مليونين و(181) ألفًا و(122) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (9ر43) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها (3) ملايين و(890) ألفًا و(447) ريالا عمانيا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (025ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (90ر17) مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (479) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (94ر21) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (304) آلاف ريال عماني أي ما نسبته (92ر13) في المائة بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العماني (175) ألف ريال عماني وبنسبة (02ر8) في المائة.
سبأ
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