انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق [30/أبريل/2017] مسقط - سبأ:

انخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني (9ر11) نقطة وبنسبة (22ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (52ر5513) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (43ر5525) نقطة.



وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول مليونين و(181) ألفًا و(122) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (9ر43) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها (3) ملايين و(890) ألفًا و(447) ريالا عمانيا.



وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (025ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (90ر17) مليار ريال عماني.



وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (479) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (94ر21) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (304) آلاف ريال عماني أي ما نسبته (92ر13) في المائة بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العماني (175) ألف ريال عماني وبنسبة (02ر8) في المائة.

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