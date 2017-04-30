ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 30 - أبريل - 2017 الساعة 05:15:38م
قوات الجيش واللجان الشعبية تحقق مزيداً من الانتصارات على جيش العدو السعودي ومرتزقته
حققت قوات الجيش واللجان الشعبية مزيداً من الانتصارات في مواجهاتها مع جيش العدو السعودي ومرتزقته في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية .
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 28فلسطينيا في الضفة والقطاع والقدس المحتلة ومستوطن يدهس طفلا وسط الخليل
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ،اليوم الأحد، حملة مداهمة واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث اعتقلت 28 مواطنا في الضفة وقطاع غزة والقدس..
إجتماع برئاسة وزير الصناعة يناقش آلية التعامل بالبطاقة السلعية في المولات التجارية
ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر، الملاحظات المقدمة من مالكي المولات حول آلية التعامل بالبطاقة السلعية لموظفي الدولة في القطاعين العام والخاص.
محافظ الحديدة يدشن بطولة الصمود للمحافظات لكرة الطائرة الشاطئية 
دشن محافظ الحديدة حسن احمد الهيج ومعه نائب مدير مكتب الشباب والرياضة سرحان قائد  اليوم على شواطى محافظة الحديدة  منافسات بطولة الصمود الاولى  لكرة الطائرة الشاطئية والتي ينظمها إتحاد فرع كرة الطائرة بمحافظة الحديدة  وبإشراف ودعم وزارة الشباب والرياضة.
آخر الأخبار:
رئيسة الوزراء البريطانية ترفض مطالب الاتحاد الأوروبي بشأن (بريكست)
مصرع 53 مسلحا من عناصر (داعش) وشبكة (حقاني) في غارات جوية متفرقة في أفغانستان
مناقشة آلية تحسين الموارد المالية بمحافظة ريمة
جامعة الجزيرة بإب تكرم 300 خريج وخريجة من عدد من الدفع بالجامعة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
لقاء تشاوري لوزارة الشباب والرياضة مع مدراء مدارس أمانة العاصمة
[30/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
ناقش لقاء تشاوري بصنعاء اليوم برئاسة وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد سبل تفعيل الأنشطة الرياضية والشبابية في مدارس أمانة العاصمة.

 وفي اللقاء الذي ضم مدراء مدارس أمانة العاصمة ونظمته إدارة التنسيق التربوي بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مكتب التربية والتعليم بالأمانة، أكد الوزير زيد ضرورة تنفيذ قرار مجلس الوزراء للعام 2002م الخاص بإعادة اعتماد مادة التربية البدنية.. لافتاً إلى أهمية بناء قدرات الطالب الجسمانية منذ مرحلة الطفولة.

 وقال "علينا أن نستعيد كافة أوجه العمل المثمر في المدارس وتشجيع الطلاب على ممارسة أنشطتهم الرياضية والثقافية وبناء قدراتهم في مختلف المجالات ووضع تصورات لمقررات مادة التربية البدنية والإعداد لبرامج تأهيلية لتنفيذها خلال الإجازة الصيفية المقبلة وبما يسهم في صنع غد مشرق".

 ووجه وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم لوضع تصور لمناقشته في لقاء موسع يضم قيادات الوزارتين والخروج بقرارات وتوصيات تطبق على أرض الواقع بغية إنشاء جيل مسلح بالعلم والمعرفة وقادر على مواكبة مستجدات العصر في مختلف المجالات.

 من جانبه أوضح مدير مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة محمد الفضلي أن عدد طلاب وطالبات الأمانة بلغ 850 ألف يمارسون حقهم التعليمي في 800 مدرسة وهم بحاجة إلى الرعاية والاهتمام من خلال ممارسة النشاط الرياضي المدرسي الرافد الأساسي للرياضة اليمنية.

 ودعا وزارتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم لنشر الوعي وزرع الثقة في نفوس الطلاب وصقل مواهبهم من خلال الأنشطة والدورات التثقيفية والبرامج التوعوية.

 فيما أكدت كلمتا مستشار وزارة الشباب والرياضة الدكتور فتحي السقاق ومدير الأنشطة المدرسية بمكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة عبدالكريم الضحاك على ضرورة تفعيل النشاط التربوي والرياضي لما له من أهمية وانعكاسات على تحسين العملية التعليمية.

 واستعرضا الصعوبات المتمثلة في إيجاد المدرس المتخصص في الأنشطة الرياضية وافتقار المدارس للملاعب والصالات بالإضافة إلى أهمية تفعيل النشاط الكشفي والثقافي.. مشيرين إلى ضرورة الاهتمام بتأهيل الفتيات باعتبار الفتاة مربية الأجيال القادمة ولما يمثله ذلك من أهمية في بناء جيل واعي ورياضي ومثقف.

 حضر اللقاء التشاوري وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع التخطيط عبدالسلام عاطف والوكيل لقطاع المرأة باسمة العريقي وعدد من مستشاري ومسئولي الوزارة ومدراء مناطق التربية والتعليم بأمانة العاصمة.
سبأ
  المزيد من (محلي)
مناقشة آلية تحسين الموارد المالية بمحافظة ريمة
جامعة الجزيرة بإب تكرم 300 خريج وخريجة من عدد من الدفع بالجامعة
كلية التربية بجامعة إب تحتفي بتخرج الدفعة الثانية في الإدارة والتخطيط التربوي
مكتب التربية بمدينة ذمار يكرم الطلاب المبرزين في الأنشطة المدرسية
تكريم اوائل طالبات مدرسة خولة للبنات بمديرية حفاش بالمحويت
نائب وزير التعليم الفني يفتتح معرض مشاريع طالبات معهد أروى بأمانة العاصمة
مصرع وإصابة تسعة مرتزقة بتدمير آليتين عسكريتين لهم بمديرية خب والشعف بالجوف
أمين محلي العاصمة يكرم عدد من الداعمين لإنجاح العملية التعليمية والعام الدراسي 2016 / 2017  
قوات الجيش واللجان الشعبية تحقق مزيداً من الانتصارات على جيش العدو السعودي ومرتزقته
العدوان السعودي الأمريكي يستمر في استهداف محافظات الجمهورية
العدوان السعودي على اليمن
العدوان السعودي الأمريكي يستمر في استهداف محافظات الجمهورية
[30/أبريل/2017]
مصرع أربعة من مرتزقة العدوان بعمليات قنص بصرواح بمأرب
[29/أبريل/2017]
إسقاط طائرة استطلاعية لقوى الغزو جنوب صحراء ميدي
[29/أبريل/2017]
مصدر مسئول بالخارجية: وقف العدوان وفتح مطار صنعاء هو أقصر طريق لبناء الثقة
[29/أبريل/2017]
قبائل صامدة بالجوف تعلن النفير العام في مواجهة العدوان وتسير قافلة دعم
[29/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by