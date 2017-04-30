لقاء تشاوري لوزارة الشباب والرياضة مع مدراء مدارس أمانة العاصمة [30/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

ناقش لقاء تشاوري بصنعاء اليوم برئاسة وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد سبل تفعيل الأنشطة الرياضية والشبابية في مدارس أمانة العاصمة.



وفي اللقاء الذي ضم مدراء مدارس أمانة العاصمة ونظمته إدارة التنسيق التربوي بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مكتب التربية والتعليم بالأمانة، أكد الوزير زيد ضرورة تنفيذ قرار مجلس الوزراء للعام 2002م الخاص بإعادة اعتماد مادة التربية البدنية.. لافتاً إلى أهمية بناء قدرات الطالب الجسمانية منذ مرحلة الطفولة.



وقال "علينا أن نستعيد كافة أوجه العمل المثمر في المدارس وتشجيع الطلاب على ممارسة أنشطتهم الرياضية والثقافية وبناء قدراتهم في مختلف المجالات ووضع تصورات لمقررات مادة التربية البدنية والإعداد لبرامج تأهيلية لتنفيذها خلال الإجازة الصيفية المقبلة وبما يسهم في صنع غد مشرق".



ووجه وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم لوضع تصور لمناقشته في لقاء موسع يضم قيادات الوزارتين والخروج بقرارات وتوصيات تطبق على أرض الواقع بغية إنشاء جيل مسلح بالعلم والمعرفة وقادر على مواكبة مستجدات العصر في مختلف المجالات.



من جانبه أوضح مدير مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة محمد الفضلي أن عدد طلاب وطالبات الأمانة بلغ 850 ألف يمارسون حقهم التعليمي في 800 مدرسة وهم بحاجة إلى الرعاية والاهتمام من خلال ممارسة النشاط الرياضي المدرسي الرافد الأساسي للرياضة اليمنية.



ودعا وزارتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم لنشر الوعي وزرع الثقة في نفوس الطلاب وصقل مواهبهم من خلال الأنشطة والدورات التثقيفية والبرامج التوعوية.



فيما أكدت كلمتا مستشار وزارة الشباب والرياضة الدكتور فتحي السقاق ومدير الأنشطة المدرسية بمكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة عبدالكريم الضحاك على ضرورة تفعيل النشاط التربوي والرياضي لما له من أهمية وانعكاسات على تحسين العملية التعليمية.



واستعرضا الصعوبات المتمثلة في إيجاد المدرس المتخصص في الأنشطة الرياضية وافتقار المدارس للملاعب والصالات بالإضافة إلى أهمية تفعيل النشاط الكشفي والثقافي.. مشيرين إلى ضرورة الاهتمام بتأهيل الفتيات باعتبار الفتاة مربية الأجيال القادمة ولما يمثله ذلك من أهمية في بناء جيل واعي ورياضي ومثقف.



حضر اللقاء التشاوري وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع التخطيط عبدالسلام عاطف والوكيل لقطاع المرأة باسمة العريقي وعدد من مستشاري ومسئولي الوزارة ومدراء مناطق التربية والتعليم بأمانة العاصمة.

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