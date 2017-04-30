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آخر تحديث: الأحد، 30 - أبريل - 2017 الساعة 05:15:38م
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نائب وزير التعليم الفني يفتتح معرض مشاريع طالبات معهد أروى بأمانة العاصمة
[30/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
افتتح نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الحوالي اليوم، معرض مشاريع طالبات معهد أروى التجاري بأمانة العاصمة " ثاني مهني ".

وفي الإفتتاح أشار نائب وزير التعليم الفني إلى أن المشاريع الإبداعية رسالة للعالم أن اليمنيين يحبون العلم والسلام، كما أنها رسالة تحدي وصمود في وجه العدوان الحاقد بصمود شباب وشابات اليمن وأنهم سيمضون قدما في سبيل رفعة ورقي وطنهم.

وأكد إهتمام ودعم الوزارة لهذه المشاريع الواعدة وتشجيع المزيد منها وتوسيعها لتشمل كافة معاهد أمانة العاصمة .. مثمنا جهود عمادة المعهد ورؤساء الأقسام والكادر التدريسي وكذا أولياء الأمور وإصرارهم على إستمرار العملية التعليمية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

ولفت الدكتور الحوالي إلى المشاركة المتميزة للمواهب الشابة من منتسبي التعليم الفني والمهني في المعرض الثالث للمخترعين الذي اختتم مؤخرا بصنعاء وشهد تميزا واضحا لأعمال واختراعات شباب التعليم الفني والمهني المختلفة.

فيما أشارت عميدة معهد أروى التجاري جميلة السري إلى أن الهدف من المعرض، تشجيع الطالبات في إظهار إبداعاتهن وانجازاتهن من خلال ما تلقينه منذ بداية العام الدراسي.

وأوضحت أن إختيار المشروع لكل مجموعة مرت بعدة مراحل علمية وعملية تطورت خلالها أفكار الطالبات وتبلورت إلى مهارات وأفكار مستقبلية.

تخلل الإفتتاح الذي حضره نائب مدير مكتب التعليم الفني بأمانة العاصمة سنان القوسي، أنشودة بعنوان" موطني" للطفلة الموهوبة سارة.
سبأ
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