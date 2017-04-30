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أمين محلي العاصمة يكرم عدد من الداعمين لإنجاح العملية التعليمية والعام الدراسي 2016 / 2017  
[30/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
 كرم أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين محمد جمعان اليوم عدد من الشخصيات الاجتماعية والشركات ورجال الاعمال ومنظمات المجتمع المدني ومجالس الاباء والأمهات بمدارس أمانة العاصمة الداعمين لإنجاح العملية التعليمية والعام الدراسي 2016 / 2017.

وفي الحفل الذي نظمته ادارة المشاركة المجتمعية بمكتب التربية والتعليم بالامانة تحت شعار"التعليم شراكة ومسئولية" اشاد جمعان برعاية الداعمين للمعلمين والمعلمات من خلال تقديم  المساعدات الانسانية لهم لمواصلة دورهم الوطني والتنويري واستمرار التعليم بأمانة العاصمة للعام الجاري.

وثمن صمود وثبات المعلمين والمعلمات وقطاع التربية والتعليم بالأمانة في مواجهة العدوان وحرصهم على مواصلة دورهم الوطني واداء رسالتهم التعليمية والتنويرية تجاه الطلاب والوطن في كافة مدارس مديريات العاصمة صنعاء رغم معاناتهم وظروفهم الصعبة جراء استمرار العدوان والحصار الذي فرضه تحالف العدوان على الشعب اليمني.

وأكد أمين  محلي العاصمة على اهمية الشراكة الحقيقية مع كل الجهات ومنظمات المجتمع المدني ورجال الاعمال في مختلف الجوانب الخدمية والاغاثية والخيرية خاصة في ظل استمرار العدوان السعودي الامريكي الغاشم.

من جانبه ثمن مدير مكتب التربية بالأمانة محمد الفضلي  ما قدمته الشخصيات الاجتماعية ورجال الاعمال ومجلس الاباء والأمهات من دعم ورعاية للمعلمين خلال العام الدراسي الحالي وذلك من اجل استمرار التعليم بالعاصمة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة العدوان الغاشم.

وأكد الفضلي ضرورة تضافر  جهود الجميع والعمل كفريق واحد بما يكفل في استمرار التعليم في جميع مدارس أمانة العاصمة صنعاء لما لذلك من اهمية في تعليم اجيال المستقبل وإفشال مخططات ومؤامرات قوى العدوان الرامية في ايقاف التعليم.

واعتبر مدير تربية العاصمة نجاح العملية التعليمية انتصارا لليمن وأبنائه وإثبات للعدوان أن الشعب اليمني لن يخضع وأن حياته مستمرة متجاوزاً كل الظروف والتحديات الجسام.

   تخلل الحفل انشودة ترحيبية وقصيدة شعرية للطالبة ملاك المعلمي وكذا رويبرتاج تلفزيوني حول المشاركة المجتمعية ومجالس الآباء والأمهات في دعم التعليم  واوبريت فني ووطني لطالبات مدرسة عبدالله حنيش.

حضر حفل التكريم وكيل وزارة التربية لقطاع المشاريع عبد الكريم الجنداري ووكيل أمانة العاصمة لقطاع الخدمات علي السقاف والوكيل المساعد للشئون المالية والادارية بوزارة الاتصالات احمد المتوكل ورئيس الهيئة العامة للآثار مهند السياني ومدير مديرية ازال عبد العزيز شعلان وعدد من رجال الاعمال والمعنيين.
سبأ
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